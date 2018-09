Sân khấu Music Bank của đài KBS được tổ chức tại Đức

Photo : KBS News

Tour lưu diễn thế giới "Music Bank World Tour" của Đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc (KBS) đã diễn ra tại Berlin, Đức vào hôm 15/9. Các nghệ sĩ Hàn Quốc như nhóm nhạc EXO, Wanna One, Tae-min trong nhóm SHINee, nhóm Stray Kids, đã được người hâm mộ K-POP tại Đức đón chào nhiệt liệt.Đây là lần đầu tiên sau 6 năm, sân khấu Music Bank được tổ chức tại châu Âu, kể từ sau buổi biểu diễn tại Pháp vào năm 2012. Vé buổi biểu diễn đã bán hết sạch sau hai giờ mở bán, cho thấy sự chờ đợi từ lâu của người hâm mộ.Các ngôi sao tiêu biểu của K-POP như EXO, Wanna One đã đáp lại sự cuồng nhiệt của người hâm mộ đến từ khắp châu Âu, bằng những màn biểu diễn đẳng cấp. Đặc biệt, khi thành viên Chan-yeol của nhóm EXO thể hiện ca khúc "Wind of Change", một ca khúc biểu tượng cho sự hòa hợp giữa hai miền Đông Đức và Tây Đức, hai nước Hàn Quốc và Đức như hòa thành một.Music Bank là một chương trình âm nhạc tiêu biểu của đài KBS được thực hiện từ năm 1998, giới thiệu về âm nhạc Hàn Quốc K-POP.Tour lưu diễn thế giới Music Bank World của KBS đã có tổng cộng 13 chuyến, kể từ sau buổi biểu diễn đầu tiên tại Tokyo, Nhật Bản vào năm 2011, đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối K-POP với người hâm hộ trên toàn thế giới. Sân khấu Music Bank cũng từng được tổ chức tại Trung tâm hội nghị quốc gia Hà Nội, Việt Nam, vào ngày 15/3/2012.