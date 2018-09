Truyền thông Mỹ nhấn mạnh về vai trò của Tổng thống Moon Jae-in tại Hội nghị thượng đỉnh liên Triều

Photo : YONHAP News

Liên quan đến Hội nghị thượng đỉnh liên Triều 2018 lần thứ ba, hãng tin Bloomberg của Mỹ đánh giá chuyến thăm Bắc Triều Tiên của Tổng thống Moon Jae-in sẽ một lần nữa thử nghiệm năng lực "cầu nối" của ông Moon trong việc lấp lỗ hổng giữa Chủ tịch Bắc Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump.Hãng tin này nhận định tình hình tại Bình Nhưỡng sẽ không dễ dàng đối với Tổng thống Moon Jae-in. Để đẩy cao triển vọng về một Hiệp định hòa bình sẽ được đưa ra trong năm nay, hai nhà lãnh đạo liên Triều sẽ phải tìm kiếm một phương án để vực dậy đàm phán về vấn đề vũ khí hạt nhân.Hãng tin Mỹ trích dẫn phát biểu của Cố vấn đặc biệt về vấn đề thống nhất, ngoại giao và an ninh Phủ Tổng thống Hàn Quốc Moon Chung-in, cho biết Tổng thống Moon sẽ thuyết phục ông Kim Jong-un có các bước đi phi hạt nhân hóa "một cách táo bạo, sáng tạo".Trong khi đó, hãng tin AP của Mỹ cũng đưa tin Tổng thống Moon Jae-in đang đứng trước thách thức gay go nhất tại Hội nghị thượng đỉnh liên Triều 2018 lần thứ ba. Đó là bởi qua hội nghị này, ông Moon sẽ phải tạo ra được thành quả thực chất, vượt lên trên nội dung nhất trí mơ hồ về phi hạt nhân hóa giữa Mỹ và Bắc Triều Tiên trước đó, đưa đối thoại Mỹ-Triều quay trở lại quỹ đạo.Mặt khác, Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, một nghị sĩ kỳ cựu theo đường lối cứng rắn với Bắc Triều Tiên của đảng Cộng hòa Mỹ, khi trả lời phỏng vấn của đài CBS, bày tỏ hy vọng đối thoại phi hạt nhân Mỹ-Triều sẽ diễn ra một cách hiệu quả. Ông này nhấn mạnh nếu Chủ tịch Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đùa giỡn với Tổng thống Donald Trump, thì Washington có thể sẽ sử dụng sức mạnh quân sự. Do đó, đây là cơ hội cuối cùng với Bình Nhưỡng.