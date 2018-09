Xuất khẩu lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông vượt ngưỡng 20 tỷ USD trong tháng 8

Photo : YONHAP News

Bộ Khoa học, công nghệ, thông tin và truyền thông Hàn Quốc hôm thứ Hai (17/9) cho biết trong tháng 8, xuất khẩu ở lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) đạt 20,19 tỷ USD, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm ngoái.Đây là lần đầu tiên kim ngạch xuất khẩu ở lĩnh vực ICT vượt ngưỡng 20 tỷ USD, kể từ khi Hàn Quốc bắt đầu có thống kê liên quan từ tháng 1 năm 1996. Kỷ lục xuất khẩu ở lĩnh vực này trước đó là 19,25 tỷ USD vào tháng 9 năm ngoái. Kim ngạch xuất khẩu ICT đã tăng liên tiếp ở ngưỡng hai con số trong 21 tháng, kể từ tháng 12 năm 2016.Trong số các mặt hàng xuất khẩu chính, xuất khẩu chíp bán dẫn đạt 11,64 tỷ USD, tăng tới 30,4% so với cùng kỳ năm 2017, mức cao kỷ lục. Xuất khẩu chíp nhớ, trong đó bao gồm bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên động (DRAM), đạt 8,6 tỷ USD, tăng 42,5%. Xuất khẩu màn hình đạt 2,96 tỷ USD, tăng 5,8%, nhờ xuất khẩu màn hình đi-ốt phát quang hữu cơ (OLED) tăng.Ngược lại, xuất khẩu điện thoại di động giảm 19,7%, còn 1,32 tỷ USD, do cạnh tranh ngày càng quyết liệt trên thị trường toàn cầu. Như vậy, xuất khẩu điện thoại di động quay trở lại xu hướng giảm sau 4 tháng, kể từ tháng 4 năm nay.Kim ngạch xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc đạt 10,91 tỷ USD, tăng 20%, mức cao kỷ lục. Xuất khẩu sang thị trường Việt Nam đạt 2,79 tỷ USD, tăng 24,3%; xuất khẩu sang thị trường Liên minh châu Âu (EU) đạt 1,03 tỷ USD, tăng 19,5%. Ngược lại, xuất khẩu sang Mỹ đạt 1,74 tỷ USD, giảm 1,4%; xuất khẩu sang Nhật Bản đạt 320 triệu USD, giảm 0,8%.Trong tháng trước, nhập khẩu ở lĩnh vực ICT đạt 8,65 tỷ USD, tăng 0,4%. Theo đó, cán cân ICT đạt thặng dư 11,54 tỷ USD, quy mô thặng dư cao nhất từ trước tới nay.