Ngoại trưởng Hàn-Mỹ điện đàm trước thềm Hội nghị thượng đỉnh liên Triều

Photo : KBS News

Trong một thông cáo dưới danh nghĩa người phát ngôn Heather Nauert, Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 17/9 (theo giờ địa phương) cho biết Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm 16/9 có một cuộc điện đàm với người đồng cấp Hàn Quốc Kang Kyung-hwa, thảo luận về Hội nghị thượng đỉnh liên Triều.Trong cuộc điện đàm, hai bên nhất trí sẽ thảo luận chặt chẽ trong việc duy trì nỗ lực phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên và đối thoại, hợp tác giữa hai miền Nam-Bắc. Hai bên tái khẳng định về tầm quan trọng của sức mạnh đồng minh Hàn-Mỹ và việc duy trì cấm vận với Bình Nhưỡng cho tới khi đạt được mục tiêu chung là phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên hoàn toàn và được kiểm chứng đầy đủ (FFVD).Trước đó, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc hôm 17/9 cho biết Ngoại trưởng Hàn-Mỹ đã điện đàm để trao đổi về tình hình chuẩn bị Hội nghị thượng đỉnh liên Triều, tiến triển trong quan hệ Nam-Bắc gần đây.Trong thời gian qua, Ngoại trưởng Hàn-Mỹ thường trao đổi ý kiến một cách chặt chẽ thông qua đường dây nóng mỗi khi có vấn đề nổi cộm. Việc Bộ trưởng hai nước liên tục điện đàm trước thềm Hội nghị thượng đỉnh liên Triều được phân tích là do phía Mỹ có "thông điệp đặc biệt" muốn truyền đạt đến Bắc Triều Tiên, hoặc do hai bên có nội dung cần thảo luận gấp.Trước đó, qua tài khoản cá nhân trang mạng xã hội Twitter, Ngoại trưởng Pompeo đề cập tới việc Mỹ đề nghị triệu tập cuộc họp của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, nhấn mạnh việc cộng đồng quốc tế thực thi cấm vận với miền Bắc là điều thiết yếu để đạt được phi hạt nhân hóa.Mặt khác, truyền thông Mỹ nửa kỳ vọng, nửa lo ngại về Hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần này. Một số ý kiến kỳ vọng nếu hội nghị diễn ra thành công, đàm phán Mỹ-Triều sẽ quay trở lại quỹ đạo bình thường sau một thời gian lâm vào bế tắc. Đặc biệt, những ý kiến này cho rằng nếu lãnh đạo hai miền Nam-Bắc tìm ra được điểm chung trong vấn đề phi hạt nhân hóa và cải thiện quan hệ, thì sẽ có thể mở ra Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai.Trong khi đó, một số ý kiến hoài nghi về kết quả của hội nghị này do Bắc Triều Tiên vẫn chưa tỏ ra quyết tâm phi hạt nhân hóa. Miền Bắc mới chỉ dừng thử nghiệm hạt nhân và phóng tên lửa, trong khi cơ quan tình báo của Mỹ vẫn ghi nhận được dấu hiệu cho thấy nước này đang ngấm ngầm vận hành cơ sở hạt nhân.Trong cuộc họp khẩn của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, Mỹ đã chỉ trích quyết liệt Nga đang vi phạm chế tài trừng phạt Bắc Triều Tiên. Về điều này, hai nước Nga và Trung Quốc phản bác mạnh mẽ, cho rằng cấm vận không thể thay thế được ngoại giao.