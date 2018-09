Quốc hội điều trần ứng cử viên Bộ trưởng Giáo dục và Bộ trưởng Công nghiệp, thương mại và tài nguyên

Photo : YONHAP News

Ủy ban Giáo dục Quốc hội Hàn Quốc hôm thứ Tư (19/9) đã mở phiên điều trần kiểm tra tư cách đạo đức và năng lực đối với ứng cử viên Phó Thủ tướng phụ trách các vấn đề xã hội kiêm Bộ trưởng Giáo dục Yoo Eun-hye.Nghị sĩ các đảng đối lập chỉ trích bà Yoo Eun-hye chỉ trình các tài liệu do các nghị sĩ đảng cầm quyền đề nghị, trong khi không nộp đủ các tài liệu mà nghị sĩ đảng đối lập yêu cầu về các nghi ngờ liên quan, trong đó có nghi ngờ bà này vi phạm Luật Quỹ chính trị.Ngược lại, các nghị sĩ của đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành nhấn mạnh bà Yoo đã nộp tới 90% số tài liệu mà đảng đối lập Hàn Quốc tự do yêu cầu, cao hơn nhiều so với tỷ lệ 61% mà ứng cử viên Bộ trưởng Giáo dục Hwang Woo-yea nộp dưới thời Chính phủ cựu Tổng thống Park Geun-hye.Mặt khác, Quốc hội Hàn Quốc cùng ngày cũng đã tổ chức phiên điều trần với ứng cử viên Bộ trưởng Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Sung Yun-mo. Các nghị sĩ đối lập đã tập trung chất vấn ông Sung về lập trường liên quan đến chính sách xóa bỏ dần nhà máy điện nguyên tử của Chính phủ đương nhiệm, và vấn đề tăng giá điện trong quá trình chuyển đổi năng lượng.Về phần mình, ứng cử viên Sung chỉ ra rằng ngày càng có nhiều người dân yêu cầu về độ an toàn của các nhà máy điện nguyên tử trong nước. Chính phủ đang xúc tiến chuyển đổi năng lượng trong đó bao gồm cả việc giảm dần số lượng nhà máy điện nguyên tử. Theo ông này, việc chuyển đổi năng lượng là xu thế chung trên toàn thế giới, và Chính phủ Hàn Quốc giữ vững lập trường là không tăng giá điện cho tới năm 2022 nhằm chuyển đổi năng lượng.