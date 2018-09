Quốc hội Hàn Quốc biểu quyết thông qua các dự luật dân sinh, kinh tế

Photo : YONHAP News

Đại diện tại Quốc hội của ba đảng cầm quyền và đối lập Hàn Quốc chiều hôm 20/9, đã mở phiên họp toàn thể Quốc hội, nhất trí thông qua các dự luật về dân sinh, kinh tế chưa được thông qua trong phiên họp Quốc hội bất thường tháng 8 trước đó. Chính giới tự đánh giá đã thực hiện được "một nền chính trị thỏa hiệp".Trước đó, vào hôm 17/9, phe cầm quyền và đối lập đã đạt được nhất trí về việc thông qua các dự luật là Luật bảo vệ người thuê tòa nhà thương mại, Luật đặc biệt về ngân hàng trực tuyến, Luật đặc biệt về quy chế đối với đặc khu phát triển địa phương, Luật thúc đẩy tái cơ cấu doanh nghiệp.Ban đầu, lãnh đạo chính giới quyết định tổ chức phiên họp toàn thể vào lúc 2 giờ chiều, nhưng sau đó đã phải lùi lại do quá trình thẩm định tại các ủy ban thường trực bị trì hoãn.Quốc hội Hàn Quốc cùng ngày cũng đã biểu quyết thông qua dự thảo bổ nhiệm ứng cử viên Chánh án Tòa án Hiến pháp Yoo Nam-seok.Trước khi diễn ra phiên họp toàn thể, Đại diện đảng Dân chủ đồng hành Hong Young-pyo đã tổ chức một buổi họp báo và cho biết phe cầm quyền và đối lập đã đạt được nhất trí về việc thông qua các dự luật, vì sự thúc đẩy kinh tế và dân sinh.Đại điện đảng Hàn Quốc tự do Kim Sung-tae cho biết chính giới đã giải tỏa được những điểm tranh cãi ở các dự luật tồn tại suốt 3 đến 5 năm qua, thực hiện được một nền chính trị thỏa hiệp. Ông Kim bày tỏ cảm ơn vai trò trung gian sáng suốt của Đại diện đảng Dân chủ đồng hành Hong Young-pyo và Đại diện đảng Tương lai chính nghĩa Kim Kwan-young.Về phần mình, Đại diện đảng Tương lai chính nghĩa Kim Kwan-young đánh giá Quốc hội cuối cùng đã mở được cánh cửa của nền chính trị thỏa hiệp.Tuy nhiên, dự thảo Luật cơ bản về phát triển ngành công nghiệp dịch vụ, đã không được đưa lên phiên họp toàn thể Quốc hội cùng ngày, do chính giới vẫn còn mâu thuẫn ý kiến. Quốc hội cũng đã không thông qua báo cáo kết quả điều trần đối với ba ứng cử viên thẩm phán Tòa án Hiến pháp là Kim Ki-young, Lee Young-jin và Lee Jong-seok.