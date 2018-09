Photo : KBS News

​Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo bày tỏ hy vọng sẽ sớm tới Bình Nhưỡng để mở đường cho cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai. Phát biểu với phóng viên tại New York hôm 24/9, ông Pompeo nói cuộc gặp thượng đỉnh sẽ sớm diễn ra và sẽ có “giá trị to lớn” khi nó được tiến hành.Ông Pompeo nói sự lãnh đạo của Tổng thống Trump kết hợp với những nỗ lực của các nước nhằm tăng cường chiến dịch gây sức ép, đã làm suy giảm những căng thẳng với Bắc Triều Tiên, và đã đưa chúng ta tới gần hơn mục tiêu cuối cùng là việc phi hạt nhân hóa đầy đủ và được kiểm chứng của miền Bắc.Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ cho biết, sẽ là không thích hợp cho Washington khi đi vào chi tiết về tình trạng đàm phán, song nói rằng nguyên tắc cốt lõi là hy vọng việc phi hạt nhân hóa hoàn toàn, được xác thực của Bắc Triều Tiên, vẫn giữ nguyên.Theo ông Pompeo, các lệnh trừng phạt của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc sẽ vẫn duy trì cho tới khi điều này diễn ra.