87% người dân Hàn Quốc tán thành chuyến thăm Seoul của Chủ tịch Bắc Triều Tiên

Photo : KBS News

Nhân dịp Tết Trung thu, Đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc (KBS) đã tiến hành một cuộc thăm dò ý kiến của người dân liên quan tới các vấn đề nổi cộm hiện nay, cũng như công tác điều hành quốc gia của Chính phủ Tổng thống Moon Jae-in.Theo đó, có 83% người dân được hỏi đánh giá tích cực về kết quả Hội nghị thượng đỉnh liên Triều 2018 lần thứ ba tại bình Nhưỡng, 12% người dân đánh giá ngược lại. Trong khi có 87% người dân tán thành chuyến thăm Seoul của Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un, nhằm đáp lại chuyến thăm Bình Nhưỡng vừa qua của Tổng thống Moon. Số ý kiến phản đối chỉ dừng lại ở 10%.Ngoài ra, có 55% người trả lời nhận định có khả năng phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc trong tương lai, 39% người dân cho rằng sẽ không thể phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc.72% người dân đánh giá tích cực về công tác điều hành quốc gia của Tổng thống Moon Jae-in, 25% người dân đánh giá ngược lại. Mặc dù tỷ lệ ủng hộ của cử tri đã giảm 10% so với kết quả thăm dò hồi tháng 5 vừa qua nhân kỷ niệm một năm nhậm chức của Tổng thống Moon Jae-in, nhưng kết quả thăm dò lần này vẫn cao hơn nhiều so với kết quả thăm dò của các cơ quan khác trước khi diễn ra Hội nghị thượng đỉnh liên Triều.Hơn một nửa cử tri đánh giá lĩnh vực mà Tổng thống Moon làm tốt nhất là chính sách ngoại giao. 44% người dân cho rằng chính sách ổn định thị trường bất động sản mà Chính phủ công bố gần đây, sẽ mang lại hiệu quả. Ngược lại, có 49% người dân cho rằng chính sách này sẽ không mang lại hiệu quả.Liên quan đến chính sách việc làm của Chính phủ, 67% người dân đánh giá chính sách này đã không mang lại hiệu quả, cao gấp đôi so với số ý kiến đánh giá ngược lại.Về chính sách tăng trưởng do thu nhập đóng vai trò chủ đạo mà Chính phủ đang xúc tiến, có 45% cử tri cho rằng Chính phủ cần phải sửa đổi một phần chính sách này, cao hơn số ý kiến cho rằng cần phải tiếp tục duy trì hoặc sửa đổi toàn diện.Lĩnh vực mà người dân cho rằng Chính phủ cần phải xúc tiến trọng điểm nhất trong thời gian nhiệm kỳ còn lại, là chính sách về việc làm và bất động sản, cho thấy sự quan tâm lớn của người dân tới các vấn đề kinh tế.