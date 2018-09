Số trường hợp đăng ký kinh doanh cơ sở thể thao tăng mạnh

Photo : YONHAP News

Theo thống kê của Cơ quan Thuế quốc gia Hàn Quốc (NTS), trong tháng 6 vừa qua, đã có 6.168 người đăng ký kinh doanh các cơ sở thể thao như sân bóng chày qua màn hình, trường bắn cung trong nhà, tăng 30,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức tăng cao nhất trong số 100 ngành nghề kinh doanh có liên quan mật thiết tới đời sống mà Cơ quan thuế quốc gia tiến hành lựa chọn và quản lý.Quy định về tuần làm việc tối đa 52 giờ bắt đầu được thực thi từ tháng 7, khiến tốc độ gia tăng các cá nhân đăng ký kinh doanh cơ sở thể thao vươn lên từ vị trí thứ hai, lên vị trí thứ nhất trong số 100 ngành nghề vào hồi tháng 3 vừa qua, rồi tiếp tục duy trì vị trí này tới tháng 6.Số trường hợp đăng ký kinh doanh nhà nghỉ tăng 26,5%, đăng ký kinh doanh cửa hàng sửa chữa đồ điện tử tăng 23,4%, dịch vụ giấy tờ về lao động tăng 16,7%, cửa hàng đồ cho thú cưng tăng 16,4%.Ngược lại, số trường hợp đăng ký kinh doanh cửa hàng thuốc lá giảm 10,3% so với một năm trước, đăng ký kinh doanh căng tin và sân tập golf trong nhà cũng giảm lần lượt 8,6% và 8%. Số người đăng ký kinh doanh cửa hàng văn phòng phẩm, cửa hàng ngũ cốc cũng giảm, do ảnh hưởng của sự thay đổi về cơ cấu phân phối trên thị trường và thói quen tiêu dùng của người dân.Số hộ gia đình không kết hôn gia tăng, khiến số trường hợp đăng ký kinh doanh nơi tổ chức tiệc cưới, trung tâm tư vấn hôn nhân, đều giảm lần lượt 4,9% và 4,1%.