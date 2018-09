Xuất khẩu tháng 9 giảm nhưng xuất khẩu bình quân theo ngày dự kiến cao kỷ lục

Photo : KBS News

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc cho biết trong tháng 9 năm ngoái, kim ngạch xuất khẩu đạt 55,12 tỷ USD, mức cao kỷ lục (xét riêng trong các tháng 9). Tuy nhiên, trong tháng 9 năm nay, do số ngày làm việc ít hơn do vướng đợt nghỉ Tết Trung thu, nên dự kiến kim ngạch xuất khẩu sẽ giảm hơn năm ngoái.Cơ quan này ước tính nếu xét theo kim ngạch xuất khẩu bình quân theo ngày trong tháng 8 là 2,13 tỷ USD, thì kim ngạch xuất khẩu trong tháng 9 sẽ giảm khoảng 8 tỷ USD do số ngày làm việc giảm.Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên dự đoán kim ngạch xuất khẩu tháng 9 sẽ đạt khoảng 50 tỷ USD. Mặc dù giảm 9% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng nếu tính theo số ngày làm việc thì trên thực tế kim ngạch xuất khẩu lại tăng so với năm trước. Kim ngạch xuất khẩu bình quân theo ngày dự kiến sẽ vượt qua mức cao kỷ lục hồi tháng 10 năm ngoái là 2,49 tỷ USD.Bộ này nhận định dù xuất khẩu tháng 9 năm nay giảm hơn so với cùng kỳ năm 2018, nhưng xu hướng tăng chung trong cả năm sẽ vẫn tiếp diễn. Kim ngạch xuất khẩu lũy kế từ tháng 1 tới tháng 8 năm nay đạt 399,8 tỷ USD, tăng 6,6%, đạt mức cao kỷ lục. Nếu tiếp tục xu hướng hiện nay, kim ngạch từ tháng 9 tới tháng 12 đều đạt trên 50 tỷ USD thì kim ngạch xuất khẩu cả năm sẽ có thể vượt mức 600 tỷ USD.