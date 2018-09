Tổng thống Moon Jae-in đề nghị cộng đồng quốc tế đáp lại lựa chọn mới của Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm 26/9 (theo giờ địa phương), ngày cuối cùng trong chuyến thăm New York (Mỹ), đã có bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên hợp quốc, nhấn mạnh rằng đến lượt cộng đồng quốc tế đáp lại lựa chọn mới và những nỗ lực trong thời gian qua của Bắc Triều Tiên.Trong bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc vào năm ngoái, Tổng thống Moon Jae-in từng yêu cầu Bắc Triều Tiên tự đưa ra lựa chọn hòa bình. Lần này, ông Moon đánh giá miền Bắc đã thoát ra được khỏi sự cô lập kéo dài, hòa nhập với toàn thể thế giới.Do Bắc Triều Tiên đã chính thức chấm dứt lộ trình phát triển hạt nhân, bắt đầu dốc sức vào phát triển kinh tế, nên giờ đây cộng đồng quốc tế cũng cần phải cho miền Bắc thấy quyết định phi hạt nhân hóa của nước này, là một sự lựa chọn đúng đắn.Tổng thống Moon chỉ ra rằng quá trình phi hạt nhân hóa và thiết lập hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc, cũng chính là quá trình tạo lập hòa bình và trật tự hợp tác cho cả khu vực Đông Bắc Á. Tổng thống nhấn mạnh đề xuất về một "cộng đồng đường sắt Đông Á" của ông, có thể trở thành xuất phát điểm để đưa khu vực trở thành một cộng đồng về năng lượng và kinh tế, rộng hơn là một cộng đồng an ninh, hòa bình đa phương.Cách đây 27 năm, cả Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên đã cùng gia nhập Liên hợp quốc, tuyên thệ rằng sẽ tiến đến hòa giải và hợp tác vào một lúc nào đó. Hai nước hiện vẫn đang tiếp tục thực hiện lời tuyên thệ đó. Qua đây, Tổng thống tiếp tục kêu gọi sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế đối với hòa bình bán đảo Hàn Quốc.Tổng thống nhắc lại việc chiến tranh trên bán đảo Hàn Quốc vẫn chưa thực sự kết thúc, mà vẫn đang ở trong tình trạng đình chiến. Do đó, vấn đề tuyên bố chấm dứt chiến tranh là một vấn đề hết sức cấp thiết, nhất định phải thực hiện để có thể đưa bán đảo Hàn Quốc chuyển sang chế độ hòa bình. Đây là lần đầu tiên Tổng thống Moon Jae-in đề cập tới vấn đề tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên trước Đại hội đồng Liên hợp quốc, kêu gọi sự quan tâm và ủng hộ của cộng đồng quốc tế.Tổng thống cam kết lãnh đạo ba nước Hàn-Triều-Mỹ đều đang tin tưởng lẫn nhau, và dựa trên sự tin tưởng này để từng bước tiến tới hòa bình. Đặc biệt, quá trình này sẽ diễn ra trong khung cấm vận miền Bắc của Liên hợp quốc.Bài phát biểu lần này là lịch trình cuối cùng của Tổng thống Moon Jae-in trong chuyến thăm New York dự khóa họp 73 của Đại hội đồng Liên hợp quốc. Sau đó, Tổng thống đã lên đường về nước, kết thúc lịch trình thăm Mỹ năm ngày ba đêm.