Thủ tướng Hàn Quốc viếng Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang

Photo : YONHAP News

Vào sáng hôm 26/9, Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yon đã bày tỏ sự chia buồn sâu sắc khi tới viếng Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang tại thủ đô Hà Nội.Thủ tướng Lee đã dâng hoa và dành phút mặc niệm cho người đã khuất, an ủi gia quyến. Trong sổ tang, Thủ tướng bày tỏ tiếc thương sâu sắc với sự ra đi của Chủ tịch Trần Đại Quang, cho biết người dân Hàn Quốc sẽ khắc sâu sự quan tâm đặc biệt và tình hữu nghị của Chủ tịch Trần Đại Quang dành cho đất nước Hàn Quốc, sẽ tiếp tục nỗ lực để phát triển quan hệ hữu nghị Hàn-Việt theo di nguyện của người đã khuất. Người dân Hàn Quốc cầu mong Chủ tịch Trần Đại Quang, một người bạn quý giá, được yên nghỉ.Trước khi dự lễ tang, Thủ tướng Lee Nak-yon đã có cuộc hội đàm song phương với Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, bày tỏ chia buồn với người dân Việt Nam về nỗi mất mát to lớn khi mất đi một nhà lãnh đạo xuất sắc, được người dân tin cậy.Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn Thủ tướng Lee Nak-yon đã dành thời gian để đích thân tới thăm Việt Nam, cho thấy Chính phủ Hàn Quốc hết sức coi trọng mối quan hệ Hàn-Việt. Ông Nguyễn Xuân Phúc cho biết Tổng thống Moon Jae-in và Đệ nhất phu nhân Kim Jung-sook cũng đã gửi điện chia buồn. Ông rất cảm động khi thấy nhiều cư dân mạng Hàn Quốc đã đăng nhiều lời chia buồn trên mạng.Bên cạnh đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị sự hỗ trợ của Thủ tướng Lee Nak-yon trong việc thành lập một Trung tâm Hàn Quốc tại Hà Nội và cơ sở giáo dục dành cho các gia đình đa văn hóa Hàn-Việt. Đáp lại, Thủ tướng Lee Nak-yon cho biết sẽ phối hợp một cách tích cực về các vấn đề này.Tổng thống Moon Jae-in đang trong chuyến thăm New York (Mỹ) đã quyết định để Thủ tướng Lee Nak-yon đích thân đến Hà Nội viếng lễ tang của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, sau khi cân nhắc tới mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước, nhằm truyền đi thông điệp chia buồn đặc biệt của Chính phủ và người dân Hàn Quốc.