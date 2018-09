Sở Giáo dục Seoul cho phép học sinh tự do uốn xoăn, nhuộm tóc

Photo : YONHAP News

Giám đốc Sở Giáo dục thành phố Seoul Cho Hee-yeon hôm thứ Năm (27/9) đã tuyên bố cho phép học sinh trong thành phố được tự do để đầu tóc theo ý mình. Đây là một phần trong những nỗ lực nhằm biến trường học trở thành một nơi mà các em học sinh có thể hào hứng mỗi buổi sáng đến trường, điều mà ông Cho đã cam kết trong bài phát biểu nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai. Không chỉ cho phép học sinh để đầu tóc dài ngắn tự do, Sở Giáo dục Seoul sẽ xúc tiến một cách tích cực, cho phép các em học sinh có thể nhuộm tóc, uốn xoăn.Tính tới cuối năm ngoái, có 84% các trường trung học phổ thông ở Seoul không quy định về chiều dài tóc, nhưng phần lớn các trường đều cấm học sinh nhuộm tóc, uốn xoăn.Với tuyên bố lần này của Giám đốc Sở Giáo dục Seoul, những trường hạn chế học sinh nhuộm tóc, uốc xoăn sẽ phải tiến hành thu thập ý kiến của các em học sinh để sửa đổi quy định về đời sống học đường cho tới học kỳ một năm sau. Ông Cho nhấn mạnh cần phải tôn trọng một cách tích cực ý kiến của các em học sinh trong quá trình này.Bên cạnh đó, Sở Giáo dục thành phố Seoul quyết định sẽ chính thức xúc tiến thảo luận công khai về việc chuyển sang đồng phục thoải mái (như áo phông, quần bò) cho các em học sinh.Sở Giáo dục thành phố sẽ kết thúc quá trình thảo luận công khai về đầu tóc và đồng phục học sinh trong nửa đầu năm sau, rồi xúc tiến áp dụng cho phép học sinh để đầu tóc tự do theo ý mình từ nửa cuối năm sau. Riêng về đồng phục thoải mái, dự kiến sẽ được thực thi từ học kỳ một năm học 2020.