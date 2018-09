Photo : YONHAP News

Trong một buổi họp báo tại New York (Mỹ) hôm 26/9 (theo giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lần đầu bày tỏ lập trường rằng ông không đề ra bảng tiến độ phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên.Tổng thống Mỹ cho biết ông không chơi "trò chơi thời gian", khẳng định sẽ không ràng buộc về thời gian trong vấn đề phi hạt nhân hóa miền Bắc, dù là 5 tháng, hai năm hay ba năm. Đồng thời, người đứng đầu Nhà Trắng cho biết Bắc Triều Tiên sắp sửa phá dỡ thêm cơ sở hạt nhân và tên lửa khác.Trong cuộc họp của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc mà Tổng thống Donald Trump lần đầu chủ trì kể từ khi nhậm chức, ông Trump nói rằng Chủ tịch Bắc Triều Tiên Kim Jong-un mong muốn hòa bình và thịnh vượng.Tổng thống Mỹ cho biết cộng đồng quốc tế sẽ sớm được nghe "tin tức rất tốt đẹp", tức sẽ sớm công bố về thời gian và địa điểm tổ chức hội nghị thượng đỉnh Triều-Mỹ lần thứ hai.Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump cũng cảnh báo một số quốc gia đang vi phạm chế tài cấm vận với miền Bắc, nhấn mạnh cần phải tiếp tục thực thi nghị quyết trừng phạt của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc cho tới khi Bắc Triều Tiên phi hạt nhân hóa.