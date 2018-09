Chi phí tiếp khách của doanh nghiệp giảm 232 triệu USD trong năm đầu áp dụng Luật Kim Young-ran

Photo : YONHAP News

Sau khi Luật nghiêm cấm hành vi yêu cầu hối lộ và ngăn ngừa xung đột quyền lợi của công chức Nhà nước, còn được gọi là "Luật Kim Young-ran" (theo tên người khởi xướng) được thực thi, chi phí tiếp khách của các doanh nghiệp Hàn Quốc được phân tích là đã giảm mạnh, đặc biệt là ở các doanh nghiệp lớn.Nghị sĩ Kang Byung-won (đảng Dân chủ đồng hành) thuộc Ủy ban Kế hoạch và tài chính Quốc hội cho biết, căn cứ theo tài liệu do Cơ quan thuế quốc gia Hàn Quốc (NIS) trình lên, các doanh nghiệp đã kê khai tổng cộng 10.600 tỷ won (9,53 tỷ USD) chi phí tiếp khách trong năm 2016, giảm 245,1 tỷ won (220,4 triệu USD) so với chi phí tiếp khách năm 2015, thời điểm trước khi Luật Kim Young-ran được thực thi.Nghị sĩ Kang cho biết Luật Kim Young-ran trên thực tế được thực thi từ tháng 10 năm 2016. Như vậy là chỉ trong vòng ba tháng áp dụng (tức tháng 10, tháng 11, tháng 12 năm 2016), luật đã phát huy sức ảnh hưởng lớn, giúp giảm chi phí tiếp khách tương đương trong vòng một năm của doanh nghiệp.695 doanh nghiệp đứng đầu về kim ngạch nhập khẩu có chi phí tiếp khách trong năm 2016 là là 1.536,1 tỷ won (1,38 tỷ USD), giảm 257,7 tỷ won (232 triệu USD), đóng vai trò kéo mức giảm chung về chi phí tiếp khách của toàn bộ các doanh nghiệp.Nghị sĩ Kang chỉ ra rằng kể từ sau khi Luật Kim Young-ran được thực thi, văn hóa tiếp khách một cách không cần thiết ở các doanh nghiệp đã giảm đi nhiều, và điều này đã được phản ánh vào kê khai thu nhập của doanh nghiệp. Theo quy định, chi phí tiếp khách được công nhận là chi phí phục vụ công việc. Do đó, nghị sĩ này cho rằng cần phải thúc đẩy một văn hóa tiếp khách lành mạnh, đề cao sự liên quan tới công việc, từ đó giúp vực dậy tiêu thụ nội địa.Một trong các nội dung chính của Luật Kim Young-ran là giới hạn mức trần các khoản tiền thiết đãi bữa ăn, quà tặng, thăm hỏi, hiếu hỷ nhằm mục đích xã giao hay để công việc được tiến hành thuận lợi, lần lượt là 30.000 won, 50.000 won và 100.000 won (tương đương 27 USD, 45 USD, 90 USD). Các khoản này nếu có liên quan tới công việc cũng sẽ bị xử phạt, bất kể số tiền là bao nhiêu.