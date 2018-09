Photo : YONHAP News

Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) hôm 26/9 (theo giờ địa phương) đã mở cuộc họp của Ủy ban thị trường mở liên bang, quyết định nâng 0,25% lãi suất cơ bản, từ mức 1,75% đến 2%, lên mức 2% đến 2,25%. Như vậy, lãi suất của Mỹ đã cao hơn tối đa 0,75% so với lãi suất cơ bản của Hàn Quốc, hiện đang ở mức 1,5%/năm.Thống đốc Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) Lee Joo-yeol, khi trả lời báo giới vào hôm thứ Năm (27/9) cho biết, việc Mỹ tăng lãi suất đã được thị trường dự đoán từ trước. Thống đốc Lee nhận định triển vọng lãi suất của Mỹ trong thời gian tới sẽ không vượt ngoài dự đoán của thị trường, và dự kiến không ảnh hưởng lớn tới thị trường tài chính trong nước.Liên quan tới một số ý kiến cho rằng BOK phải tăng lãi suất do giờ đây lãi suất của Mỹ đã cao hơn 0,75% so với lãi suất của Hàn Quốc, Thống đốc Lee cho biết cần phải xem xét thêm nhiều yếu tố khác, do vẫn còn ba tuần nữa mới tới cuộc họp của Ủy ban chính sách tiền tệ, nơi đưa ra quyết định về lãi suất.Tuy nhiên, BOK sẽ tiếp tục cảnh giác hơn nữa về mức chênh lệch lãi suất với Mỹ, theo dõi xu hướng của dòng vốn trong nước.Chính phủ Hàn Quốc đánh giá dù chênh lệch lãi suất giữa Hàn Quốc và Mỹ đã nới rộng hơn, nhưng ít khả năng các nhà đầu tư nước ngoài rút vốn ồ ạt khỏi thị trường trong nước, xét theo các trường hợp tương tự trong nước và tại nước ngoài trước đây.Tại cuộc họp kinh tế tài chính vĩ mô diễn ra sáng 27/9, Chính phủ cho biết trên 70% vốn trái phiếu nước ngoài là do các nhà đầu tư trung và dài hạn nắm giữ, như các ngân hàng trung ương, hay các quỹ đầu tư quốc gia (SWF). Tuy nhiên, Chính phủ sẽ tiến hành rà soát về ảnh hưởng của các yếu tố bất ổn từ các nước mới nổi và mâu thuẫn thương mại Mỹ-Trung tới thị trường tài chính trong nước, tăng cường giám sát khả năng các nhà đầu tư nước ngoài rút vốn khỏi thị trường Hàn Quốc.