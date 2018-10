Hai miền Nam-Bắc bắt đầu triển khai gỡ mìn tại biên giới chung

Photo : YONHAP News

Vào hôm thứ Hai (1/10), Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên bắt đầu triển khai công tác gỡ mìn tại ngọn đồi Hwasalmori (đồi Đầu mũi tên) nằm trong Khu phi quân sự liên Triều (DMZ), thuộc địa phận huyện Cheorwon (tỉnh Gangwon) và Khu vực an ninh chung (JSA), làng đình chiến Bàn Môn Điếm.Đây là một nội dung đã được lãnh đạo hai miền Nam-Bắc ký kết trong "Biên bản nhất trí thực thi Tuyên bố Bàn Môn Điếm ở lĩnh vực quân sự", tại Hội nghị thượng đỉnh liên Triều 2018 lần thứ ba tại Bình Nhưỡng.Mặc dù ít khả năng có mìn chôn tại Khu vực an ninh chung, nhưng hai bên cho rằng cần phải tiến hành dò mìn tại khu vực này trước. Tuy nhiên, tại khu vực cầu đi bộ, nơi hai nhà lãnh đạo liên Triều từng đi dạo nói chuyện và khu vực đầm lầy gần đó, sẽ tạm thời chưa được triển khai, do khó có thể gỡ mìn tại những khu vực này.Sau khi công tác gỡ mìn trong vòng 20 ngày kết thúc, Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên cùng Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc, sẽ chính thức thảo luận về phương án phi vũ trang Khu vực an ninh chung. Hai bên sẽ xúc tiến phương án rút binh lực xuống mức tối thiểu là 35 người mỗi bên, rút súng trường cá nhân và súng ngắn. Sau đó, hai miền sẽ thảo luận về phương án cho phép khách du lịch thăm Bàn Môn Điếm có thể vượt qua ranh giới quân sự liên Triều ở phía trong Khu vực an ninh chung, qua lại giữa hai bên.Công tác dỡ mìn tại đồi Hwasalmori sẽ được tiến hành trong vòng hai tháng. Hai miền Nam-Bắc sẽ tiến hành xây dựng một đoạn đường nối đi qua khu vực này, bắt đầu tiến hành khai quật chung hài cốt các binh sĩ tử trận trong chiến tranh Triều Tiên (1950-1953), từ tháng 4 năm sau. Đồi Hwasalmori được phỏng đoán là nơi chôn cất khoảng hơn 200 hài cốt liệt sĩ của Hàn Quốc, và trên 300 hài cốt của các binh lính thuộc lực lượng Liên hợp quốc như Mỹ, Pháp.