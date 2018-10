Trung bình 1,13 triệu người thất nghiệp hàng tháng tại Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Theo phân tích của Viện thông tin tuyển dụng Hàn Quốc (KEIS) đưa ra ngày 30/9, trong 8 tháng đầu năm nay, số người thất nghiệp bình quân hàng tháng tại Hàn Quốc đạt 1.129.000 người, tăng 45.000 người so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức cao kỷ lục kể từ sau năm 1999.Trong vòng từ tháng 1 tới tháng 8, Chính phủ đã chi trả tổng cộng 4.514,7 tỷ won (4,06 tỷ USD) tiền trợ cấp thất nghiệp, tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là mức cao kỷ lục kể từ khi Hàn Quốc bắt đầu thống kê về trợ cấp thất nghiệp năm 2010. Nếu xu hướng này kéo dài tới cuối năm, thì dự kiến tổng trợ cấp thất nghiệp chi trả trong cả năm nay sẽ đạt 6.770 tỷ won (6,09 tỷ USD). Năm ngoái, chi trả trợ cấp thất nghiệp đạt 5.240 tỷ won (4,72 tỷ USD).Tỷ lệ thất nghiệp tại Hàn Quốc trong quý II năm nay là 3,83%, chỉ kém 0,07% so với tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ là 3,9%, mức chênh lệch thấp nhất trong vòng 17 năm qua, sau giai đoạn 1998-2001, khi tỷ lệ thất nghiệp của Hàn Quốc cao hơn Mỹ do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tiền tệ châu Á.Nếu xét riêng tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên độ tuổi từ 15 đến 24 tuổi, tỷ lệ thất nghiệp của Hàn Quốc đang ngày một gia tăng cách biệt so với năm 2016, khi Hàn Quốc lần đầu tiên trong vòng 16 năm vượt qua Mỹ về tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên. Tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên trong quý II của Hàn Quốc là 10,2%, cao hơn 1,5% so với Mỹ.