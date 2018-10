Xuất khẩu tháng 9 vượt ngưỡng 50 tỷ USD tháng thứ 5 liên tiếp

Photo : KBS News

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc hôm thứ Hai (1/10) công bố kim ngạch xuất khẩu trong tháng 9 đạt 50,58 tỷ USD. Đây là lần thứ 6 trong năm nay, kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc đạt trên 50 tỷ USD, kể từ sau khi đạt 51,3 tỷ USD vào hồi tháng 3 và lần đầu tiên trong lịch sử kim ngạch xuất khẩu đạt trên 50 tỷ USD trong 5 tháng liên tiếp, kể từ hồi tháng 5.Kim ngạch xuất khẩu trong tháng 9 giảm 8,2% so với mức trên 55 tỷ USD cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân là do tháng 9 năm nay có kỳ nghỉ lễ Tết Trung, thu khiến số ngày làm việc giảm. Trên thực tế, kim ngạch xuất khẩu bình quân theo ngày đạt 2,59 tỷ USD. Kim ngạch xuất khẩu trong 9 tháng đầu năm nay đạt 450,4 tỷ USD, mức cao kỷ lục.Xét theo mặt hàng, kim ngạch xuất khẩu chíp bán dẫu, chế phẩm dầu mỏ đều đạt mức tăng ở ngưỡng hai con số, kéo đà tăng chung của xuất khẩu. Xuất khẩu máy tính cũng tăng trên 5%. Đặc biệt, xuất khẩu chíp bán dẫn đã 5 tháng liên tiếp đạt trên 10 tỷ USD, phá vỡ kỷ lục lịch sử.Ngược lại, xuất khẩu tàu thuyền giảm 56%, xuất khẩu thép giảm 44%, xuất khẩu ô tô giảm 22%.Trong tháng 9, kim ngạch nhập khẩu của Hàn Quốc đạt 40,84 tỷ USD, giảm 2,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Cán cân thương mại đạt thặng dư đạt 9,75 tỷ USD, tiếp tục đà thặng dư 80 tháng liên tiếp.