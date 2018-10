Hàn Quốc lên danh sách 150 người thăm Bắc Triều Tiên dự lễ kỷ niệm Tuyên bố chung 4/10

Photo : YONHAP News

Hàn Quốc đã lập xong phái đoàn quy mô lớn thăm Bắc Triều Tiên để tham dự lễ kỷ niệm 11 năm Tuyên bố chung liên Triều ngày 4/10/2007.Bộ Thống nhất cho biết phái đoàn lần này gồm hơn 150 người, do 5 đồng Trưởng đoàn dẫn đầu là Bộ trưởng Thống nhất Cho Myung-kyun, Đại diện đảng Dân chủ đồng hành kiêm Chủ tịch Quỹ Roh Moo-hyun là ông Lee Hae-chan, nghị sĩ Won Hye-young, Thị trưởng Busan Oh Geo-don, cựu Chủ tịch Quỹ khắc ghi chính nghĩa Ji Eun-hee.Phái đoàn có 85 thành viên dân sự thuộc Quỹ Roh Moo-hyun, Hội đồng hợp tác và hòa giải dân tộc và giới chức tôn giáo. Ngoài ra, còn có con trai của cố Tổng thống Roh Moo-hyun là ông Roh Geon-ho.Một quan chức Bộ Thống nhất cho biết chủ đề của Hội nghị thượng đỉnh liên Triều năm 2007 khi đó là "Hội nghị thượng đỉnh liên Triều cùng người dân". Do đó, lần này, Hàn Quốc đã lập phái đoàn thăm miền Bắc gồm người dân ở nhiều lĩnh vực khác nhau, gồm cả người theo đường lối tiến bộ, bảo thủ, phụ nữ, lĩnh vực lao động, văn hóa, nghệ thuật, thế hệ tương lai.Đại diện Chính phủ có 4 người, trong đó có Bộ trưởng Thống nhất Cho Myung-kyun, đại diện Quốc hội và chính quyền địa phương gồm 30 người.Sự kiện lần này là bước đi đầu tiên thực hiện Tuyên bố chung Bình Nhưỡng tháng 9, vừa là một sự kiện lần đầu tiên có sự tham gia của giới chức Chính phủ và người dân hai miền Nam-Bắc trong vòng hơn 10 năm qua, vừa là lễ kỷ niệm chung đầu tiên của hai miền Nam-Bắc sau 11 năm đạt được nhất trí về Tuyên bố chung ngày 4/10.Phái đoàn Hàn Quốc sẽ bay tới Bình Nhưỡng bằng đường bay thẳng qua biển Tây để tham dự "Đại hội thống nhất dân tộc kỷ niệm 11 năm Tuyên bố chung liên Triều 4/10" diễn ra từ ngày 4/10 đến ngày 6/10. Song song với lễ kỷ niệm chính diễn ra vào ngày 5/10, đoàn sẽ thăm quan một số cơ sở quan trọng của miền Bắc, tham dự biểu diễn nghệ thuật, thảo luận giữa quan chức hai bên theo từng lĩnh vực.Chính phủ Hàn Quốc cho biết sẽ nỗ lực hết sức để củng cố tinh thần của Tuyên bố chung liên Triều ngày 4/10 tại sự kiện lần này, thực thi một cách hiệu quả Tuyên bố chung Bình Nhưỡng tháng 9, mở ra "một bán đảo Hàn Quốc hòa bình và thịnh vượng".