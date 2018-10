Đại sứ Bắc Triều Tiên tại Đức kêu gọi xây dựng bán đảo Hàn Quốc không có vũ khí hạt nhân

Photo : KBS News

Đại sứ Bắc Triều Tiên tại Đức khi tham dự một sự kiện do Hàn Quốc tổ chức tại Berlin, đã kêu gọi hai miền Nam-Bắc cùng nỗ lực vì một bán đảo Hàn Quốc không có vũ khí hạt nhân, cũng như mối đe dọa hạt nhân.Đại sứ miền Bắc tại Đức Pak Nam-yong hôm 2/10 (theo giờ địa phương) đã tới tham dự lễ cất nóc "Viện nghiên cứu Hàn Quốc" trực thuộc "Đại học Tự do Berlin" ở thủ đô Berlin (Đức).Đại sứ miền Bắc cho rằng, lễ cất nóc đã củng cố hơn sự đoàn kết và tin tưởng lẫn nhau của dân tộc Hàn, là cơ hội tốt để hai miền sớm đi đến tương lai tốt đẹp hơn và cải thiện quan hệ liên Triều. Ông Pak cũng hy vọng mối quan hệ về lịch sử và văn hóa giữa dân tộc Hàn với Đức, sẽ ngày càng trở nên gắn bó hơn sau sự kiện này.Cùng tham dự buổi lễ cất nóc, Đại sứ Hàn Quốc tại Đức Jong Bum-goo nói rằng, cách đây không lâu, lãnh đạo hai miền Nam-Bắc đã gặp nhau tại Bình Nhưỡng, nhất trí xây dựng một bán đảo Hàn Quốc không có chiến tranh và vũ khí hạt nhân. Đức đã thống nhất được 28 năm. Đối với dân tộc Hàn, nhiệm vụ lớn nhất đặt ra hiện nay cũng chính là thống nhất dân tộc.Tháng trước, Đại học tổng hợp Kim Nhật Thành của miền Bắc và Đại học Tự do Berlin, đã ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác giao lưu tại Bình Nhưỡng.