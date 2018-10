Photo : YONHAP News

Trả lời phiên chất vấn Chính phủ tại Quốc hội ở lĩnh vực kinh tế ngày 2/10, Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc Kim Dong-yeon cho biết, Chính phủ và Bộ Tuyển dụng và lao động đang cân nhắc nội bộ về phương án áp dụng mức lương tối thiểu khác nhau theo từng khu vực. Cụ thể, Chính phủ đang xem xét ý tưởng đưa ra một phạm vi nhất định về mức tăng lương tối thiểu và giao quyền quyết định cho các địa phương.Phát biểu trên được Phó Thủ tướng đưa ra khi trả lời chất vấn của nghị sĩ Lee Jin-bok (đảng Hàn Quốc tự do) rằng, một địa phương lại có môi trường, vật giá khác nhau, nên việc áp dụng đồng nhất mức lương tối thiểu, liệu có hợp lý hay không.Phó Thủ tướng Kim cho biết, Ủy ban lương tối thiểu trước đó cũng đã thảo luận về phương án áp dụng mức lương tối thiểu khác nhau theo từng ngành nghề, nhưng rốt cuộc phương án này đã bị phủ quyết.Ông Kim nói rằng, trong hội nghị các Bộ trưởng liên quan tới kinh tế diễn ra trước đó, bản thân ông cũng đã trình bày ý kiến về việc cần cân nhắc tới những khó khăn của người khởi nghiệp, kinh doanh tự do, doanh nghiệp vừa và nhỏ, để có sự điều chỉnh về phương thức quyết định mức lương tối thiểu, hoặc tốc độ tăng lương tối thiểu theo giờ lên mức 10.000 won (9 USD).Liên quan tới những phát biểu trên của Phó Thủ tướng Kim Dong-yeon, Bộ Tuyển dụng và lao động cùng ngày đã ra thông cáo báo chí giải thích rằng, vấn đề áp dụng lương tối thiểu khác nhau theo từng khu vực gắn với vấn đề xúc tiến sửa đổi các quy định luật liên quan. Do đó, Bộ sẽ tiến hành thu thập ý kiến của nhiều tầng lớp trong xã hội và đưa vấn đề ra thảo luận tại Quốc hội để đi đến quyết định cuối cùng.