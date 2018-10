Tốc độ gia tăng nợ hộ gia đình của Hàn Quốc đứng thứ ba thế giới

Photo : KBS News

Ngân hàng thanh toán quốc tế (BIS) hôm thứ Tư (3/10) cho biết, tính tới cuối tháng 3 năm nay, tỷ lệ nợ hộ gia đình trên Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Hàn Quốc là 95,2%, tăng 2,3% so với năm trước. Có nghĩa là, nợ hộ gia đình Hàn Quốc đang gần tương đương với quy mô kinh tế.Mức tăng 2,3% của Hàn Quốc là mức tăng lớn thứ ba thế giới, trong số 43 nước mà BIS tiến hành phân tích. Đứng thứ nhất là Trung Quốc (3,7%), thứ hai là Hồng Kông (3,5%). Mặc dù tốc độ tăng nợ hộ gia đình của Hàn Quốc đã được cải thiện hơn so với mức tăng 4,6% trong năm ngoái, nhưng vẫn xếp thứ ba thế giới, bất chấp việc Chính phủ Hàn Quốc đã đưa ra nhiều biện pháp siết chặt quy định cho vay từ năm ngoái.Trong năm ngoái, Chính phủ Hàn Quốc đã hai lần công bố đối sách ổn định thị trường bất động sản vào ngày 19/6 và ngày 2/8, giảm tỷ lệ cho vay theo giá trị tài sản (LTV), siết chặt hơn quá trình thẩm định cho vay. Tháng 10 cùng năm, Chính phủ công bố đối sách tổng hợp về nợ hộ gia đình với nội dung chính như: áp dụng phương thức tính tỷ lệ nợ trên thu nhập (DTI) mới từ năm 2018 và áp dụng sớm phương thức tính tỷ suất khả năng trả nợ (DSR).Nhà nghiên cứu Cho Young-moo thuộc Viện nghiên cứu kinh tế LG phân tích, xu hướng tăng nợ hộ gia đình gần đây đã chững lại, nhưng tỷ lệ nợ hộ gia đình trên GDP vẫn tăng, là bởi tốc độ tăng nợ hộ gia đình của Hàn Quốc nhanh hơn tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế khi so sánh với các nước lớn khác.