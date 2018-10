Photo : YONHAP News

Trong bối cảnh lo ngại địa chính trị trên bán đảo Hàn Quốc đã giảm bớt sau Hội nghị thượng đỉnh liên Triều 2018 lần thứ ba tại Bình Nhưỡng, Bộ Kế hoạch và tài chính hôm 3/10 cho biết, hãng xếp hạng tín nhiệm Standard & Poor's (S&P) có trụ sở tại Mỹ tiếp tục duy trì xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Hàn Quốc ở mức "AA"."AA" là mức cao thứ ba trên thang xếp hạng tín nhiệm gồm 21 mức của hãng này. Ngoài ra, S&P cũng giữ nguyên triển vọng về xếp hạng tín nhiệm của Hàn Quốc ở mức "ổn định".Hãng S&P nhận định căng thẳng trên bán đảo Hàn Quốc đang có chiều hướng giảm đi do quan hệ liên Triều và Mỹ-Triều được cải thiện. Mặc dù vẫn còn tiềm ẩn khả năng Bắc Triều Tiên uy hiếp về an ninh, làm hạn chế việc nâng xếp hạng tín nhiệm của Hàn Quốc, nhưng nếu Bắc Triều Tiên mở cửa kinh tế tự do ở một mức độ tương đối, thì những rủi ro địa chính trị này có thể sẽ được giảm bớt.Vào tháng 8 năm 2016, S&P nâng một bậc xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Hàn Quốc, từ mức "AA-" lên mức "AA", và giữ nguyên mức này từ đó tới nay.