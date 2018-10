Khai mạc Liên hoan phim quốc tế Busan 2018

Photo : YONHAP News

Liên hoan phim quốc tế Busan (BIFF) lần thứ 23, một liên hoan phim lớn nhất châu Á, đã khai mạc vào hôm thứ Năm (4/10) và sẽ kéo dài tới hết ngày 13/10. Liên hoan phim năm nay sẽ trình chiếu tổng cộng 323 tác phẩm điện ảnh của 79 nước, nhiều hơn 23 phim và ba quốc gia so với năm ngoái.Đặc biệt, liên hoan phim lần này có 115 tác phẩm được công chiếu lần đầu tiên trên toàn thế giới (World Premiere), con số cao kỷ lục, nâng tầm của Liên hoan phim quốc tế Busan.Liên hoan phim năm nay cũng lần đầu có thêm hai hạng mục mới là "Busan Classics" giới thiệu về những tác phẩm có ý nghĩa to lớn với lịch sử điện ảnh thế giới, và "Community BIFF" trình chiếu tác phẩm do người dân tự sản xuất.Tác phẩm được chọn trình chiếu trong buổi khai mạc 4/10 là "Beautiful Days" (tạm dịch là "Những ngày tươi đẹp") của đạo diễn Yun Jaero. Đây là mộ bộ phim thể hiện ý nghĩa gia đình theo một cách mới, thông qua cuộc sống đầy đau khổ của một người phụ nữ tị nạn Bắc Triều Tiên.