Ca ghép xương ngực nhân tạo bằng công nghệ in 3D đầu tiên tại Hàn Quốc

Photo : KBS News

Trong bối cảnh công nghệ in ba chiều (3D) đang được ứng dụng một cách rộng rãi trên toàn thế giới, các nhà nghiên cứu Hàn Quốc đã lần đầu tiên tiến hành ghép thành công xương ngực và xương sườn chất liệu titan làm bằng công nghệ in 3D cho bệnh nhân.Bệnh viện Đại học Chungang Hàn Quốc cho biết đã tạo ra được xương ngực và xương sườn nhân tạo bằng công nghệ in 3D và tiến hành cấy ghép cho bệnh nhân, tái tạo lồng ngực thành công. Bệnh nhân là một người đàn ông 55 tuổi, bị khối u mô mềm ác tính ở xương ngực và xương sườn. Nếu để nguyên khối u này, bệnh nhân sẽ khó sống được quá 6 tháng.Nhóm bác sĩ bệnh viên Đại học Chungang đã tiến hành chụp cắt lớp bằng máy tính, quyết định về phạm vi tái tạo lại xương ngực, rồi sau đó phối hợp với Viện nghiên cứu công nghiệp Hàn Quốc (KITECH) tiến hành chế tác xương ngực nhân tạo phù hợp với bệnh nhân bằng công nghệ in 3D. Bệnh viện Đại học Chungang cho biết bệnh nhân đã được phẫu thuật thành công vào hôm 19/9 và đang trong quá trình hồi phục.Ca phẫu thuật ghép xương ngực bằng công nghệ in 3D lần này là ca phẫu thuật đầu tiên được thực hiện trong nước, và là ca thứ 6 trên thế giới sau Tây Ban Nha, Ý, Mỹ, Anh, Trung Quốc. Lồng ngực nhân tạo lần này có chiều dài 28,6 cm, chiều rộng 17,2 cm, là lồng ngực nhân tạo lớn nhất trên thế giới được phẫu thuật ghép thành công.