Một tổ chức tin tặc Bắc Triều Tiên âm mưu đánh cắp 1 tỷ USD từ 11 nước

Photo : KBS News

FireEye, một công ty an ninh mạng của Mỹ, cho biết đã phát hiện được một tổ chức tin tặc của Bắc Triều Tiên mang tên "APT 38" có âm mưu đánh cắp 1 tỷ USD bằng cách tấn công mạng vào 16 ngân hàng thuộc 11 nước, trong đó có Mỹ, Việt Nam và một số quốc gia Đông Nam Á.Nhóm APT 38 này được cho là thuộc "Lazarus", một nhóm tin tặc khét tiếng của Bắc Triều Tiên, đảm nhận nhiệm vụ là kiếm tiền cho chính quyền miền Bắc.Hãng FireEye cho biết trong âm mưu đánh cắp 1 tỷ USD, nhóm tin tặc này đã gây ra thiệt hại ít nhất hàng trăm triệu USD trên thực tế. Các ngân hàng bị thiệt hại do vụ tấn công mạng của nhóm tin tặc này có thể kể đến ngân hàng TP Bank của Việt Nam (2015), Ngân hàng Bangladesh (2016), Ngân hàng Bancomext của Mexico (2018).Theo Hãng này, nhóm tin tặc APT 38 thường dành tối đa hai năm để theo dõi hoạt động của các ngân hàng, rồi sau đó thiết lập mã độc để thực hiện các giao dịch giả, đánh cắp tiền từ các ngân hàng.Hãng an ninh mạng Mỹ khẳng định, APT 38 vẫn đang hoạt động, và không bị trở ngại bởi bất cứ nỗ lực ngoại giao nào, nên công ty này đã quyết định công khai mối uy hiếp từ nhóm tin tặc.Nhiều cơ quan tình báo, điều tra của các nước như Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) đã xác định sự tồn tại của APT 38 và đang truy dấu hoạt động của chúng. Chính phủ Mỹ trong tháng trước đã khởi kiện một tin tặc mang quốc tịch Bắc Triều Tiên. Theo đó, có thể Washington sẽ tiếp tục gia tăng sức ép với các hoạt động tấn công mạng về tài chính của chính quyền miền Bắc trong thời gian tới.