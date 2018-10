Ngoại trưởng Hàn Quốc đề xuất Mỹ lùi việc yêu cầu Bắc Triều Tiên trình danh sách vũ khí hạt nhân

Photo : YONHAP News

Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-hwa cho biết đã đề xuất với Mỹ về việc lùi việc yêu cầu Bắc Triều Tiên phải trình danh sách vũ khí hạt nhân và kiểm chứng hạt nhân, nhằm tạo ra tiến triển trong đàm phán phi hạt nhân hóa Mỹ-Triều.Trả lời phỏng vấn của tờ "Bưu điện Washington" của Mỹ tại New York, Ngoại trưởng Kang nhận định rằng nếu Mỹ yêu cầu Bắc Triều Tiên nộp danh sách vũ khí hạt nhân ngay từ đầu, thì có thể khiến tiến trình đàm phán rơi vào bế tắc do những tranh cãi xoay quanh vấn đề kiểm chứng hạt nhân sau này. Phát biểu của bà Kang được phân tích là nhấn mạnh đến việc Mỹ cần có sự thay đổi thái độ một cách tích cực hơn, nhằm xây dựng niềm tin với Bắc Triều Tiên.Trước khi lên đường đến New York dự khóa họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc, trong bài phỏng vấn với Đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc (KBS), Bộ trưởng Kang đã cho biết có thể sẽ đưa ra một đề xuất khác với lịch trình phi hạt nhân hóa thông thường.Theo tờ Bưu điện Washington, Ngoại trưởng Kang nhắc lại việc sau khi Bắc Triều Tiên bàn giao các tài liệu liên quan tới cơ sở sản xuất plutonium, nguyên liệu để sản xuất vũ khí hạt nhân, vào năm 2018, tiến trình đàm phán giữa Mỹ và miền Bắc đã trở nên xấu hơn. Do đó, Hàn Quốc mong rằng lần này Mỹ sẽ có một cách tiếp cận khác so với trước đây.Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc khẳng định Bình Nhưỡng vẫn phải trình danh sách vũ khí hạt nhân vào một thời điểm nào đó, nhưng nhấn mạnh về việc hai bên cần cùng có hành động và các bước đi tương ứng để xây dựng niềm tin một cách đầy đủ. Hai bên phải đạt được một thỏa thuận lớn về việc miền Bắc phá dỡ cơ sở hạt nhân Yongbyun và Mỹ tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên.