884 văn phòng giao dịch ngân hàng

Nghị sĩ Ko Yong-jin (đảng Dân chủ đồng hành) của Ủy ban các vấn đề Nhà nước và chính trị thuộc Quốc hội hôm thứ Ba (9/10) cho biết theo tài liệu của Cơ quan giámsát tài chính (FSS) trình lên Quốc hội, tính tới cuối tháng 6 năm nay, số văn phòng giao dịch của 17 ngân hàng trong nước đạt 6.768 nơi, giảm 884 nơi (11,6%) so với cuối năm 2013.Trong đó, ngân hàng Hana là ngân hàng có số văn phòng giao dịch giảm lớn nhất. Ngân hàng này đã giảm 215 phòng giao dịch so với cuối năm 2013, chỉ còn 765 nơi. Tiếp đó là ngân hàng Kookmin giảm 152, ngân hàng Citi giảm 147, ngân hàng SC Hàn Quốc giảm 133, ngân hàng Woori giảm 109, ngân hàng Shinhan giảm 72 phòng giao dịch. Riêng ngân hàng Citi từng có 191 văn phòng giao dịch trên cả nước vào năm 2013, nay giảm đi 147 nơi (77%), chỉ còn lại 44 phòng giao dịch, mức giảm cao nhấttrong số 17 ngân hàng.Ngoài ra, số lượng máy rút tiền (CD) và máy giao dịch tự động (ATM) của các ngân hàng tính tới cuối tháng 6 đạt 43.831 máy, giảm 21% so với cuối năm 2013.Nghị sĩ Ko Yong-jin nhận định các ngân hàng sẽ còn tiếp tục giảm số lượng văn phòng giao dịch và thiết bị giao dịch tự động trong thời gian tới nhằm nâng cao tính hiệu quả trong giao dịch và lợi nhuận. Mặc dù Chính phủ không thể ngăn được xu hướng này, nhưng các ngân hàng cần phải có chính sách quan tâm tới những đối tượng khó tiếp cận với các giao dịch tài chính trực tuyến, như người cao tuổi.