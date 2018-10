Photo : YONHAP News

Bộ Hành chính và an toàn Hàn Quốc sáng hôm thứ Ba (9/10) đã tổ chức lễ kỷ niệm 572 năm Ngày sáng tạo chữ Hàn Hangeul (9/10/1446-9/10/2018) ở phía trước bức tượng đồng vua Sejong tại quảng trường Gwanghwamun, thủ đô Seoul.Tham dự sự kiện có 1.200 người gồm nhiều quan chức Chính phủ như Thủ tướng Lee Nak-yon, Bộ trưởng Hành chính và an toàn Kim Boo-kyum, những người được khen thưởng có đóng góp trong việc phát triển chữ Hàn Hangeul, đại diện các tổ chức liên quan tới Hangeul và vua Sejong, cùng nhiều người dân, học sinh.Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thủ tướng Lee Nak-yon nhấn mạnh chữ Hàn Hangeul là một tài sản đáng tự hào cần được gìn giữ, không chỉ của dân tộc Hàn mà của cả nhân loại, bởi không nhiều dân tộc tự sáng tạo ra tiếng nói và chữ viết như dân tộc Hàn.Thủ tướng cho biết sau 70 năm chia cắt, ý nghĩa và cách sử dụng tiếng Hàn của hai miền Nam-Bắc đã có nhiều sự khác biệt. Chính phủ sẽ tiếp tục xúc tiến dự án biên soạn chung "Đại từ điển tiếng Hàn" với phía Bắc Triều Tiên, một dự án được hai nước xúc tiến từ năm 2005.Trong lễ kỷ niệm năm nay, Chính phủ đã khen thưởng tám cá nhân và một tổ chức có đóng góp lớn vào việc phát triển chữ Hàn và tiếng Hàn.Mặt khác, lễ kỷ niệm năm nay được kết nối với sự kiện "Lễ hội văn hóa Hangeul2018" do Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch chủ quản, với nhiều chương trình trải nghiệm, triển lãm, sự kiện văn hóa nghệ thuật đa dạng, nhằm chia sẻ rộng rãi với toàn thể người dân về giá trị của chữ Hàn Hangeul.Chữ Hàn Hangeul được Tổ chức Giáo dục, khoa học và văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là di sản văn hóa thế giới năm 1997. Hangeul được đánh giá là chữ viết mang tính logic và khoa học nhất thế giới. Ngày chữ Hàn được lập ra để kỷ niệm cuốn Hunminjeongeum (Huấn dân chính âm, cuốn sách về sự ra đời của chữ cái và cách sử dụng tiếng Hàn) được công bố vào tháng 9 năm 1446 âm lịch. Trong một khoảng thời gian, ngày chữ Hàn Hangeul bị loại khỏi danh sách những ngày nghỉ lễ quốc gia tại Hàn Quốc với lý do có quá nhiều ngày nghỉ lễ sẽ gây trở ngại cho quá trình công nghiệp hóa. Sau đó, Ngày chữ Hàn đã được tái chỉ định là ngày nghỉ lễ vào năm 2013.