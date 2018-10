Photo : KBS News

Trong buổi gặp với các phóng viên tại Seoul sau khi kết thúc cuộc hội đàm với Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un hôm 7/10, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nhấn mạnh Washington và Bình Nhưỡng đã đạt được một bước tiến lớn trong đàm phán phi hạt nhân hóa.Theo ông Mike Pompeo, Chủ tịch Kim Jong-un đã nói rằng đích thân Ngoại trưởng Mỹ có thể tới thị sát việc phá dỡ bãi phóng thử nghiệm động cơ tên lửa Dongchang và bãi thử nghiệm hạt nhân xã Punggye (huyện Kilju, tỉnh Bắc Hamgyong) mà nước này đã tiến hành phá dỡ trước đó. Nhà lãnh đạo miền Bắc từng cam kết phá dỡ bãi thử nghiệm động cơ tên lửa Dongchang (huyện Cholsan, tỉnh Bắc Pyongan) tại Hội nghị thượng đỉnh liên Triều 2018 lần thứ ba tại Bình Nhưỡng.Washington luôn coi việc miền Bắc khai báo và cho phép cộng đồng quốc tế kiểm chứng hạt nhân là một yếu tố quan trọng trong quá trình đàm phán phi hạt nhân hóa. Do đó, dù Bắc Triều Tiên chưa khai báo, nhưng việc nước này chấp nhận kiểm chứng một cơ sở hạt nhân đã phá dỡ là điều hết sức ý nghĩa với Mỹ.Ông Pompeo cho biết sẽ xúc tiến cử đoàn thanh sát tới Bắc Triều Tiên trong thời gian sớm nhất do Chủ tịch Kim Jong-un tuyên bố đã sẵn sàng cho việc thanh sát hạt nhân.Mỹ và Bắc Triều Tiên đã nhất trí thảo luận cấp chuyên viên về việc thanh sát hạtnhân. Đặc phái viên phụ trách chính sách Bắc Triều Tiên của Bộ Ngoại giao Mỹ Stephen Biegun đã gửi thư mời, đề nghị gặp Thứ trưởng Ngoại giao miền Bắc ChoeSon-hui, người phụ trách đàm phán với Washington. Nhiều khả năng địa điểm tổ chức hội đàm cấp chuyên viên Mỹ-Triều sẽ diễn ra tại Viên (Áo) hoặc làng đình chiến Bàn Môn Điếm.Mặc dù quá trình phi hạt nhân hóa miền Bắc đang được đẩy nhanh nhưng Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cũng như các quan chức cấp cao khác trong Chính phủ Mỹ vẫn chưa đưa ra lập trường về các bước đi tương ứng của Washington nếu Bình Nhưỡng tiến hành phá dỡ cơ sở hạt nhân Yongbyun, một cơ sở hạt nhân quan trọng của nước này.Ngoài ra, chưa rõ Bắc Triều Tiên còn cam kết gì khác với Ngoại trưởng Mike Pompeo hay không, ngoài việc cho phép thanh sát bãi thử nghiệm hạt nhân Punggye. Tuy nhiên, do hai bên đã gần như đạt được thống nhất ý kiến về kế hoạch chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần thứ hai nên ngày tháng tổ chức hội nghị có thể sẽ được đẩy nhanh hơn so với dự kiến.