Quốc hội Hàn Quốc bắt đầu cuộc điều trần các cơ quan Nhà nước năm 2018

Photo : KBS News

Quốc hội Hàn Quốc hôm thứ Tư (10/10), đã bắt đầu cuộc điều trần với các cơ quan Nhà nước trong vòng 20 ngày. Theo đó, 14 Ủy ban thường trực Quốc hội sẽ tiến hành thanh tra và kiểm toán đối với 753 cơ quan Nhà nước.Trong ngày đầu tiên 10/10, Quốc hội tiến hành thanh tra với Bộ Địa chính và giao thông, Bộ Hành chính và an toàn, Bộ Quốc phòng, Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch.Đại diện đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành tại Quốc hội Hong Young-pyo nhấn mạnh đợt thanh tra lần này phải chỉ ra những vấn đề thỏa đáng và đưa ra được phương án. Ông Hong đề xuất chính giới cùng nỗ lực hợp tác về vấn đề hòa bình và dân sinh, thay vì công kích chính trị lẫn nhauÔng Kim Sung-tae, Đại diện đảng Hàn Quốc tự do, đảng đối lập chiếm số ghế nhiều nhất tại Quốc hội, nhấn mạnh sẽ tập trung vào chỉ trích vấn đề trong công tác điều hành quốc gia của Chính phủ, kìm chế những bước đi độc đoán và làm lộ rõ những ảo tưởng của Chính phủ Tổng thống Moon Jae-in.Trong phần thanh tra đối với Bộ Địa chính và giao thông, một trọng tâm tranh cãi chính là đối sách của Chính phủ đương nhiệm với thị trường nhà ở, trong đó có đối sách ổn định thị trường bất động sản công bố ngày 13/9, vụ nghị sĩ Shin Chang-hyun của đảng Dân chủ đồng hành làm rò rỉ thông tin về nhà ở ưu đãi của Nhà nước.Trong phần thanh tra đối với Bộ Quốc phòng, dự kiến sẽ tập trung vào nội dung của "Biên bản nhất trí thực thi Tuyên bố Bàn Môn Điếm ở lĩnh vực quân sự", được hai miền Nam-Bắc ký kết trong Hội nghị thượng đỉnh liên Triều 2018 lần thứ ba tại Bình Nhưỡng hồi tháng 9 vừa qua.Tại phần thanh tra với Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch, dự kiến sẽ diễn ra đối chất về việc tuyển chọn vận động viên quốc gia môn bóng chày tại Á vận hội 2018.Trong đợt điều trần năm nay, lộ trình phi hạt nhân hóa và các chính sách kinh tế của Chính phủ Tổng thống Moon Jae-in, sẽ là những trọng tâm tranh cãi nổi cộm nhất.Đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành cho rằng, các chỉ số kinh tế sa sút gần đây có căn nguyên từ những vấn đề mang tính cơ cấu, do sự thất bại về mặt chính sách trong vòng 9 năm qua của chính quyền bảo thủ. Đảng này sẽ tập trung thuyết phục về việc cần thiết phải chia sẻ khó khăn để chuyển đổi cơ cấu kinh tế.Ngược lại, đảng đối lập Hàn Quốc tự do thì tập trung nhắm vào đường lối điều hành quốc gia trọng tâm của Chính phủ Tổng thống Moon Jae-in, trong đó có chính sách tăng trưởng do thu nhập đóng vai trò chủ đạo.Đảng Tương lai chính nghĩa cho biết sẽ "đào sâu" vào 5 điểm yếu của Chính phủ Moon Jae-in trong đợt thanh tra lần này, khẳng định sự tồn tại của đảng có số ghế nhiều thứ ba tại Quốc hội. Đảng Hòa bình dân chủ và đảng Công lý thì tuyên bố sẽ tập trung vào vấn đề hòa bình bán đảo Hàn Quốc và cải cách dân sinh.