Tổng thống Moon Jae-in tham dự Lễ duyệt binh hạm đội quốc tế 2018 tại Jeju

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in chiều thứ Năm (11/10) đã tham dự Lễ duyệt binh hạm đội quốc tế 2018 (International Fleet Review) trên tàu Ilchulbong, tàu chỉ huy của lễ duyệt binh tại đảo Jeju.Phát biểu tại đây, Tổng thống an ủi nỗi đau mà người dân Jeju đã phải trải qua trong quá trình xây dựng căn cứ hải quân trên đảo Jeju, cam kết Chính phủ sẽ nỗ lực hết sức để chữa lành vết thương và nỗi đau của những người dân đã phải di dời nơi ở để Chính phủ xây dựng căn cứ hải quân.Tổng thống nhấn mạnh đảo Jeju đã trở thành nơi thể hiện sự hòa hợp, tình hữu nghị và hợp tác của hải quân thế giới. Tổng thống bày tỏ cảm ơn người dân đảo Jeju đã đón tiếp nồng hậu hải quân các nước tới tham dự Lễ duyệt binh hạm đội quốc tế.Đây là lần đầu tiên Tổng thống Moon Jae-in tới thăm đảo Jeju và an ủi người dân địa phương sau những mâu thuẫn xảy ra do quá trình xây dựng căn cứ hải quân Jeju.Tổng thống khẳng định sẽ biến căn cứ hải quân Jeju trở thành một "cứ điểm hòa bình" và đưa Lễ duyệt binh hạm đội quốc tế Jeju trở thành một lễ hội của sự hòa hợp và hữu nghị giữa hải quân thế giới, trở thành nền tảng cho hòa bình và thịnh vượng của nhân loại nói chung.Tổng thống cho biết bán đảo Hàn Quốc vẫn đang trong tình trạng đình chiến, tuy nhiên hai miền Nam-Bắc giờ đây đã tuyên bố chấm dứt đối đầu về quân sự, bắt đầu cuộc hành trình hướng tới phi hạt nhân hóa toàn diện và hòa bình vĩnh viễn. Mặc dù con đường này sẽ còn nhiều chông gai, nhưng Hàn Quốc nhất định sẽ đi tới cùng.Tổng thống tin tưởng Lễ duyệt binh hạm đội quốc tế 2018 sẽ trở thành "tiếng còi tàu" loan báo về hòa bình bán đảo Hàn Quốc. Để có thể đi đến đích cuối cùng của hành trình này, Hàn Quốc cần sức mạnh quốc phòng hùng mạnh, trong đó, sức mạnh của hải quân mang tính biểu tượng cho sức mạnh quốc gia. Tổng thống cam kết sẽ nỗ lực để đưa hải quân Hàn Quốc đóng góp nhiều hơn nữa, không chỉ cho hòa bình của bán đảo Hàn Quốc, mà còn của khu vực Đông Bắc Á và toàn thế giới.Tham dự Lễ duyệt binh hạm đội quốc tế năm 2018 có tổng cộng 19 tàu đến từ 12 nước và đoàn đại biểu từ 46 nước. Nếu bao gồm cả tàu của hải quân Hàn Quốc thì tổng cộng có 40 tàu và 24 máy bay tham dự sự kiện này. Tàu Ilchulbong của Hàn Quốc được chọn làm tàu chỉ huy lễ duyệt binh, được đặt theo tên của đỉnh Ilchulbong (đỉnh Mặt trời mọc) ở Jeju.Hàn Quốc lần đầu tổ chức Lễ duyệt binh hạm đội quốc tế năm 1998, nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành lập quân đội. Đây là một sự kiện tiêu biểu của Hải quân Hàn Quốc, được tổ chức 10 năm một lần, và năm nay là lần tổ chức thứ ba.