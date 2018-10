Chỉ số KOSPI giảm mạnh do cú sốc từ thị trường chứng khoán Mỹ

Photo : YONHAP News

Thị trường chứng khoán New York (Mỹ) sụt giảm mạnh đang tác động tới thị trường tài chính Hàn Quốc. Chỉ số KOSPI ngày 11/10 giảm 98,94 điểm, kết thúc phiên giao dịch ở mức 2.129,67 điểm. Xu hướng giảm này được phân tích là bởi việc Mỹ tăng lãi suất trái phiếu chính phủ trong đêm, bất ổn của cổ phiếu các công ty lớn về công nghệ.Chỉ số Dow Jones và chỉ số NASDAQ tập trung vào các cổ phiếu của các công ty công nghệ lớn của Mỹ đã giảm từ 3% đến 4%.Tâm lý bất an trên thị trường về mâu thuẫn thương mại Mỹ-Trung và lo ngại về nguy cơ các nhà đầu tư rút vốn khỏi thị trường mới nổi sau khi Mỹ tăng lãi suất đã khiến thị trường chứng khoán các nước lớn tại châu Á như Nhật Bản, Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan đồng loạt giảm.Thị trường Hàn Quốc được phân tích là đang chịu ảnh hưởng từ việc Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) gần đây đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc trong năm nay và lo ngại về tiến trình trình nối lại hợp tác kinh tế liên Triều.Chỉ số sàn giao dịch KOSDAQ kết thúc phiên giao dịch ngày 11/10 ở mức 707,38 điểm, giảm 40,12 điểm (5,37%),Do đồng won có xu hướng giảm giá trị vì thị trường chứng khoán sụt giảm, tỷ giá hối đoái giữa đồng won và đô-la Mỹ tại thị trường ngoại hối Seoul đã tăng mạnh, đạt 1.144,4 won đổi 1 USD, tăng 10,4 won so với phiên giao dịch ngày hôm trước.