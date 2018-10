Lao động có việc làm trong tháng 9 tăng 45.000 người

Photo : YONHAP News

Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc hôm thứ Sáu (12/10) công bố báo cáo "Xu hướng tuyển dụng tháng 9 năm 2018". Trong đó, lao động có việc làm trong tháng 9 đạt 27.055.000 người, tăng 45.000 người so với cùng kỳ năm ngoái, tháng thứ 8 liên tiếp tăng dưới 100.000 người.Tỷ lệ tuyển dụng, tức tỷ lệ lao động có việc làm ở nhóm dân số từ 15 đến 64 tuổi, đạt 66,8%, giảm 0,1% so với năm ngoái. Tỷ lệ thất nghiệp đạt 3,6%, tăng 0,3% so với một năm trước. Số người thất nghiệp trong tháng 9 lên đến 1.024.000 người, tăng 92.000 so với tháng 9/2017.Mức tăng lao động có việc làm từng đạt 104.000 trong tháng 2, 112.000 người trong tháng 3, 123.000 người trong tháng 4, 72.000 người trong tháng 5, 106.000 người trong tháng 6, 5.000 người trong tháng 7 và 3.000 người trong tháng 8.