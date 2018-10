Hàn-Triều-Mỹ-Trung quyết tâm tạo ra bước đột phá vì phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc

Photo : KBS News

Tại hội nghị có sự tham gia của quan chức Chính phủ và chuyên gia dân sự của 4 nước Hàn Quốc, Bắc Triều Tiên, Mỹ và Trung Quốc diễn ra tại thủ đô Helsinki, Phần Lan, các bên đã đạt được đồng thuận về việc cùng tạo ra bước đột phá vì phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc.Đoàn đại biểu của 4 nước đã nhóm họp tại ngoại đô thủ đô Helsinki ngày 11/10, trao đổi ý kiến một cách tự do về việc thiết lập cơ chế hòa bình và phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc. Đặc biệt, các bên đã trình bày lập trường về điều gì cần làm trước trong quá trình phi hạt nhân hóa và thiết lập cơ chế hòa bình, cũng như mức độ thực thi.Đoàn đại biểu của miền Bắc do Giám đốc Viện nghiên cứu giải trừ quân bị và hòa bình trực thuộc Bộ Ngoại giao Kim Yong-kuk dẫn đầu, được cho là đã nhấn mạnh về việc cần phải tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên (1950-1953).Ngoài ra, các nước cũng đã đưa ra lập trường liên quan tới việc thực thi cấm vận với Bình Nhưỡng. Trên hết, các bên đã đạt được đồng thuận về việc cần phải cùng nỗ lực để thúc đẩy sự tiến triển của tình hình hiện nay.Hội nghị này là nơi giới chức và chuyên gia dân sự của các nước trao đổi ý kiến một cách tự do, nhưng cũng mang tính chất thay mặt Chính phủ mỗi nước, thăm dò lập trường của đối phương. Kết quả của cuộc họp có thể sẽ được vận dụng làm tài liệu trong quá trình đàm phán cấp chuyên viên Mỹ-Triều đang tới gần.