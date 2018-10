Vụ kiện tập thể đòi Chính phủ Hàn Quốc và Trung Quốc bồi thường thiệt hại do bụi nhỏ

Photo : YONHAP News

Tòa án khu vực Trung Seoul hôm thứ Sáu (12/10) đã mở phiên biện hộ đầu tiên vụ kiện của 91 người dân Hàn Quốc, trong đó có Chủ tịch Quỹ Môi trường Choi Yeol, đòi Chính phủ Hàn Quốc và Trung Quốc bồi thường thiệt hại do bụi nhỏ. Đây là vụ kiện đầu tiên tại Hàn Quốc liên quan đến thiệt hại do bụi nhỏ, một vấn đề nhức nhối từ nhiều năm qua.Tuy nhiên, chỉ có nguyên cáo và đại diện phía Chính phủ Hàn Quốc tham dự, phía Trung Quốc không cử đại diện tới phiên biện hộ.Phía nguyên cáo đã đệ đơn kiện nhằm xác định rõ liệu Chính phủ Seoul và Bắc Kinh đã nỗ lực đầy đủ để giảm thiểu vấn đề bụi nhỏ nghiêm trọng hay chưa, đồng thời đưa ra kết luận mang tính pháp lý về vấn đề bụi nhỏ.Nhóm nguyên cáo cho rằng: mặc dù Chính phủ Hàn Quốc đã đưa ra đối sách hạn chế bụi nhỏ, nhưng rốt cuộc người dân vẫn phải tự trang bị cho mình khẩu trang và mua máy lọc không khí. Chính phủ phải chịu trách nhiệm và giải quyết triệt để vấn đề này. Họ cũng cho rằng Chính phủ Hàn Quốc còn thiếu đối sách về bụi nhỏ so với các vật chất gây ô nhiễm khác, không làm tròn nghĩa vụ bảo vệ quyền cơ bản của người dân, nên phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại về các hành vi phạm pháp. Nhóm nguyên cáo sẽ đề nghị bồi thường thiệt hại về tài sản, như chi phí mua khẩu trang, máy lọc không khí, ngoài chi phí bồi thường thiệt hại về tinh thần.Ngược lại, đại diện phía Chính phủ Hàn Quốc cho biết trong thời gian qua, Chính phủ luôn nỗ lực để nắm bắt nguyên nhân, tình hình bụi nhỏ, đưa ra đối sách. Tuy nhiên, lập trường và chứng cứ của phía nguyên cáo đưa ra về thiệt hại là không cụ thể, nên không thể truy cứu Chính phủ về trách nhiệm pháp lý.Tòa án khu vực Trung Seoul sẽ mở tiếp phiên biện hộ thứ hai vào ngày 7/12 và tiến hành thẩm vấn nhân chứng.