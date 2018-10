Số người thất nghiệp quý III lần đầu vượt mức 1 triệu người trong vòng 19 năm

Photo : YONHAP News

Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc cho biết, số người thất nghiệp bình quân tháng trong quý III năm nay đạt 1.065.000 người, tăng 102.000 người so với cùng kỳ năm ngoái.Đây là mức cao nhất trong vòng 19 năm qua, xét theo số người thất nghiệp bình quân tháng quý III các năm, và cũng là lần đầu tiên vượt ngưỡng 1 triệu người. Mức kỷ lục trước đó là vào quý III năm 1999, thời điểm vẫn chịu ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tiền tệ châu Á 1997, lên tới 1.332.000 người.Việc số người thất nghiệp trong quý III vượt ngưỡng 1 triệu người là điều rất hiếm thấy. Trước đó, cũng từng có trường hợp số người thất nghiệp trong một quý đạt trên 1 triệu người, nhưng ngoại trừ đợt xảy ra cuộc khủng hoảng tiền tệ châu Á, thì tất cả đều rơi vào quý I và quý II.Thông thường, số người thất nghiệp có khuynh hướng gia tăng vào quý I và quý II, mùa tìm việc, rồi giảm dần từ quý III trở đi, do số người hoạt động kinh tế nhảy vào thị trường việc làm giảm.Tỷ lệ tuyển dụng trong quý III đạt 61,1%, thấp hơn 0,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức giảm lớn nhất sau mức giảm 0,5% vào quý I năm 2010, thời điểm Hàn Quốc vẫn còn chịu ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.