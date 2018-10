5 nhà leo núi Hàn Quốc thiệt mạng khi chinh phục dãy Himalaya

Photo : YONHAP News

Đại sứ quán Hàn Quốc tại Nepal cho biết, thi thể đoàn thám hiểm gồm 5 nhà leo núi Hàn Quốc do ông Kim Chang-ho (người Hàn Quốc đầu tiên chinh phục đỉnh cao trên 8.000m của dãy Himalaya (Nepal) mà không cần dùng bình dưỡng khí) dẫn đầu, đã được phát hiện gần điểm cắm trại vào rạng sáng ngày 13/10. Đoàn đã bị mất tích khi đang trên đường chinh phục đỉnh Gurja Himal (7.193m) thuộc khối núi Dhaulagiri, dãy Himalaya.Điểm cắm trại này nằm ở độ cao 3.500m so với mực nước biển, đã bị phá hủy bởi bão tuyết. Ngoài 5 công dân người Hàn, cơ quan chức năng Nepal còn tìm thấy 4 thi thể của hướng dẫn viên địa phương. Cả 9 thi thể đã được chuyển đến một bệnh viện ở thủ đô Kathmandu, Nepal. Cảnh sát Nepal sẽ tiến hành điều tra chính xác nguyên nhân tai nạn, trong đó có sự tham gia của các quan chức thuộc Đại sứ quán Hàn Quốc tại Nepal.Bộ Ngoại giao Hàn Quốc sẽ cử nhóm đối phó khẩn cấp đến Nepal trong khoảng từ ngày 15/10 đến 16/10, cùng với Đại sứ quán Hàn Quốc tại Nepal để thảo luận với gia quyến, Hiệp hội leo núi Hàn Quốc về việc vận chuyển thi thể và tổ chức tang lễ.Hiệp hội leo núi Hàn Quốc đang xúc tiến phương án vận chuyển thi thể 5 nạn nhân bằng máy bay về nước vào đêm 16/10. Tuy nhiên, lịch trình này có thể mất nhiều thời gian hơn dự kiến, do các quy trình về vận chuyển thi thể tại nước sở tại.Đoàn thám hiểm leo núi do ông Kim Chang-ho dẫn đầu, đã lên đường chinh phục đỉnh Himalaya ngày 28/9, nhằm mục đích khai thác tuyến đường leo núi mới. Phía Nepal dự đoán nguyên nhân tai nạn do bão tuyết mạnh, nhưng tại hiện trường tai nạn lại hầu như không nhìn thấy tuyết, nên cần phải tiến hành điều tra kỹ lưỡng.Tổng thống Moon đang trong chuyến công du châu Âu hôm 14/10, đã đăng tải lời chia buồn với các nạn nhân và gia quyến trên trang cá nhân mạng xã hội.