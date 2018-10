Photo : KBS News

Bệnh mạch máu não gây tắc hoặc vỡ mạch máu não, là nguyên nhân gây tử vong cao thứ ba đối với người Hàn Quốc, sau ung thư và các bệnh về tim. Đặc biệt, số lượng bệnh nhân bị "nhồi máu não" đang gia tăng một cách đều đặn.Nhóm nghiên cứu chung do nhà nghiên cứu Kim Chang-keun thuộc Trung tâm tiêu chuẩn tham chiếu quốc gia và Giáo sư Kim dong-eok thuộc Bệnh viện Ilsan Đại học Dongkuk, đứng đầu, đã tìm ra một lỗi sai lớn trong "Lưu huyết não đồ" (tức bản đồ lưu lượng máu não) được giới y tế sử dụng rộng rãi hơn 100 năm qua.Các nhà nghiên cứu đã tiến hành phân tích dữ liệu lớn như video về não bộ của hơn 1.100 bệnh nhân bị nhồi máu não, phát hiện ra rằng: vùng động mạch não giữa rộng hơn nhiều so với biểu thị trên "Lưu huyết não đồ".Phương pháp điều trị với trường hợp động mạch não bị tắc nghẽn ở một nơi, khác nhiều với khi bị tắc nghẽn ở trên hai nơi.Nhóm nghiên cứu đã tiến hành phân chia nhỏ video não bộ thành 800 phần, rồi sau đó tìm ra những vùng trùng lặp, tạo ra "Lưu huyết não đồ độ phân giải cao" mới. Chỉ cần so sánh video não bộ của bệnh nhân với bản đồ này, là sẽ có thể tìm ra được vị trí mạch máu bị tắc nghẽn.Nhóm nghiên cứu có kế hoạch dựa vào dữ liệu video não quy chuẩn, để lập ra hệ thống chẩn đoán tự động trên nền tảng trí tuệ nhân tạo, bổ trợ cho công tác chẩn đoán, điều trị của các bác sĩ.