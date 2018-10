Lãnh đạo Hàn-Pháp nhất trí về phương thức phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đang trong chuyến thăm chính thức Pháp ngày 15/10 (theo giờ địa phương), đã có cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Dinh Tổng thống Pháp ở Paris. Hai nhà lãnh đạo đã thông qua "Tuyên bố chung Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Pháp" với 26 điểm.Trước tiên, nhà lãnh đạo hai nước nhất trí phải phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc một cách toàn diện, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược. Tổng thống Macron hoan nghênh những nỗ lực của Tổng thống Moon Jae-in nhằm đạt được tiến triển phi hạt nhân hóa thông qua Hội nghị thượng đỉnh liên Triều.Hai bên thống nhất tiếp tục hợp tác chặt chẽ để đạt được mục tiêu phi hạt nhân hóa và thiết lập hòa bình vĩnh viễn trên bán đảo Hàn Quốc. Tổng thống Moon Jae-in đề nghị Pháp, thành viên thường trực của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, đóng vai trò quan trong quá trình đạt mục tiêu này.Hàn Quốc và Pháp cũng quyết định tăng cường hợp tác, giao lưu giữa Bộ Ngoại giao hai nước, đồng thời tổ chức đối thoại Bộ trưởng Quốc phòng thường niên, thảo luận về an ninh khu vực và hợp tác khu vực châu Á-Thái Bình Dương.Tổng thống Moon Jae-in hy vọng có thể xây dựng một cộng đồng đường sắt Đông Á đóng góp vào hòa bình, thịnh vượng chung của khu vực và toàn thế giới, tương tự như cộng đồng thép và than đá châu Âu được thành lập năm 1951.Hai nước tái khẳng định ủng hộ cơ chế thương mại tự do dựa trên nền tảng là các quy chuẩn mở cửa, đa phương của Tổ chức thương mại thế giới (WTO), nhất trí tăng cường hợp tác để đối phó với vấn đề môi trường cấp thiết hiện nayĐặc biệt, hai nhà lãnh đạo nhất trí tổ chức thường niên "Đối thoại kinh tế cấp cao Hàn-Pháp", từng diễn ra lần đầu tại Paris tháng 11 năm ngoái, tiếp tục thảo luận về các vấn đề nổi cộm như: chiến lược tăng trưởng quốc gia, quy chế tài chính, hợp tác về thuế, phát triển toàn cầu.Tổng thống Moon và người đồng cấp Pháp Macron cũng nhất trí sẽ nỗ lực đặc biệt để khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực công nghệ mới liên quan đến cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, bắt đầu thảo luận về Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế vào năm sau.Hai nước quyết định sẽ khuyến nghị giáo dục tiếng Hàn và tiếng Pháp trong hệ thống giáo dục của nước mình.Trong Tuyên bố chung, hai nhà lãnh đạo nhất trí nâng tầm quan hệ lên thành "quan hệ đối tác toàn diện thế kỷ XXI" dựa trên những giá trị chung là chủ nghĩa dân chủ, nhân quyền, chủ nghĩa pháp trị, chủ nghĩa đa phương.