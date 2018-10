Chỉ số giá xuất khẩu và nhập khẩu tháng 9 cùng tăng do ảnh hưởng của giá dầu quốc tế

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) hôm thứ Ba (16/10) công bố chỉ số giá nhập khẩu trong tháng 9 đạt 90,69 điểm, tăng 1,5% so với tháng trước và tăng 9,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Trước đó, chỉ số giá nhập khẩu từng lần đầu tiên có xu hướng giảm trong vòng 8 tháng do giá dầu quốc tế giảm, nhưng đã tăng trở lại trong tháng 9. Trong tháng trước, giá dầu Dubai đạt 77,23 USD/thùng, tăng 6,5% so với tháng 8.Theo mặt hàng, giá nhập khẩu các mặt hàng khoáng sản tăng 4,5%, hàng hóa trung gian tăng 0,3%, tập trung vào than đá và chế phẩm dầu mỏ do ảnh hưởng của giá dầu.Chỉ số giá xuất khẩu trong tháng 9 đạt 88,02 điểm, tăng 0,3% so với tháng trước, và tăng 1,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Xu hướng tăng này là do trong tháng trước, tỷ giá hối đoái won/USD không có chênh lệch lớn so với tháng 8, và giá than đá, chế phẩm dầu mỏ tăng do ảnh hưởng của giá dầu quốc tế.Giá xuất khẩu nông lâm thủy sản tăng 1,2%, các mặt hàng công nghiệp tăng 0,3% so với tháng 8. Giá xuất khẩu xăng tăng 6,1%, dầu diesel tăng 5,9%, xăng máy bay tăng 4,2%.Giá nhập khẩu sau khi loại bỏ ảnh hưởng của giá dầu, tăng 1,5% so với tháng trước, trong khi giá xuất khẩu tăng 0,4%.