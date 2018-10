Hàn Quốc, Bắc Triều Tiên và Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc thảo luận về phi vũ trang Khu vực an ninh chung

Photo : KBS News

Hàn Quốc, Bắc Triều Tiên và Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc ngày 16/10 đã nhóm họp tại Bàn Môn Điếm, để thảo luận về việc phi vũ trang Khu vực an ninh chung (JSA), làng đình chiến Bàn Môn Điếm, một nội dung trong "Biên bản nhất trí thực thi Tuyên bố Bàn Môn Điếm ở lĩnh vực quân sự", được lãnh đạo hai miền Nam-Bắc nhất trí tại Hội nghị thượng đỉnh liên Triều 2018 lần thứ ba tại Bình Nhưỡng ngày 19/9.Tại hội nghị, ba bên đã kiểm tra kết quả công tác gỡ mìn đang được tiến hành tại JSA từ ngày 1/10. Ngoài ra, các bên cũng đã thảo luận trên phương diện chuyên môn về vấn đề rút đồn gác và vũ khí, sau khi kết thúc công tác gỡ mìn vào ngày 20/10 tới. Khi đó, hai miền Nam-Bắc sẽ giảm nhân lực làm việc tại Khu vực an ninh chung xuống còn mỗi bên 35 người, như quy định trong Hiệp định đình chiến. Những binh lực này sẽ không mang theo súng ngắn, mà chuyển sang phi vũ trang hoàn toàn. Phần lớn các đồn gác hiện nay sẽ được rút đi, thay vào đó, hai miền Nam-Bắc sẽ lập ra đồn gác mới ở lối vào Khu vực an ninh chung của mỗi bên. Binh lực cảnh vệ của hai bên sẽ canh gác gần nhau.Sau khi công tác này kết thúc, khách du lịch tới thăm quan Khu vực an ninh chung, sẽ có thể tự do qua đi qua ranh giới quân sự liên Triều, sang khu vực của hai miền Nam-Bắc trong Khu vực an ninh chung vào ban ngày.Tuy nhiên, các bên đã không thảo luận về vấn đề công tác khảo sát chung tuyến đường sắt kết nối hai miền Nam-Bắc, một kế hoạch từng bị đổ bể hai tháng trước do không được Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc phê chuẩn.Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết sẽ tuân thủ lệnh cấm vận với miền Bắc khi triển khai các dự án giao lưu liên Triều, trong đó có hợp tác về đường sắt, đồng thời thảo luận chặt chẽ với Mỹ.