Khai trương Phòng lưu trữ Hàn Quốc tại Đại học Sapienza danh tiếng của Ý

Photo : YONHAP News

Sáng 16/10 (theo giờ Hàn Quốc), tại Thư viện Khoa Đông phương, Đại học Sapienza ở trung tâm thủ đô Rome của Ý, đã diễn ra lễ khai trương "Window on Korea", một phòng lưu trữ về các tài liệu liên quan tới Hàn Quốc, với sự tham gia của khoảng 300 sinh viên và giảng viên. Đây là lần đầu tiên một phòng lưu trữ về Hàn Quốc được mở tại Ý.Việc mở Phòng lưu trữ Hàn Quốc dựa trên biên bản hợp tác giữa Thư viện Khoa Đông phương Đại học Sapienza và Thư viện quốc gia Hàn Quốc. Phòng lưu trữ có khoảng 3.000 cuốn sách về tiếng Hàn và nhiều lĩnh vực đa dạng như văn hóa, lịch sử Hàn Quốc, do Thư viện Quốc gia Hàn Quốc hỗ trợ, cùng nhiều DVD phim điện ảnh, truyền hình Hàn Quốc, âm nhạc K-POP.Tới nay, Thư viện quốc gia Hàn Quốc đã hỗ trợ mở Phòng lưu trữ Hàn Quốc tại 27 thành phố thuộc 25 quốc gia như Mỹ, Trung Quốc, Đức.Đại học Sapienza là một trong những đại học danh tiếng của Ý với hơn 700 năm tuổi. Khoa Hàn Quốc học của trường được thành lập từ năm 2001, là nơi duy nhất tại Ý đào tạo từ hệ cử nhân cho tới hệ tiến sĩ về Hàn Quốc học.Phát biểu tại lễ khai trương, Bộ trưởng Văn hóa, thể thao và du lịch Hàn Quốc Do Jong-hwan cho biết nhân chuyến thăm chính thức Ý của Tổng thống Moon Jae-in, hai nước đã trao đổi tập trung về phương án mở rộng giao lưu về văn hóa. Việc mở cửa phòng lưu trữ Hàn Quốc đầu tiên tại Ý là một phần trong những nỗ lực đó. Phía Hàn Quốc hy vọng phòng lưu trữ sẽ trở thành nền móng cho công tác nghiên cứu về Hàn Quốc, đóng vai trò quan trọng trong việc quảng bá rộng rãi văn hóa Hàn Quốc.