Photo : YONHAP News

Lễ hội làn sóng văn hóa Hàn Quốc Hallyu lớn nhất châu Á mang tên "Busan One Asia Festival 2018" (BOF 2018) sẽ khai mạc ngày 20/10 và kéo dài tới hết ngày 28/10.Năm nay là năm tổ chức thứ ba của lễ hội BOF, một lễ hội văn hóa tổng hợp về làn sóng văn hóa Hallyu quy mô lớn, diễn ra trên toàn thành phố Busan. Nhiều nhóm nhạc thần tượng đình đám, những nghệ sĩ Hallyu mới sẽ tham dự sự kiện này, kết nối hiện tại và tương lai của làn sóng văn hóa Hàn Quốc.Vào 7 giờ tối 20/10 sẽ diễn ra buổi biểu diễn khai mạc tại sân vận động chính Busan Asiad, với sự tham gia của 11 nhóm nhạc, trong đó có các nhóm nhạc hàng đầu như EXO, Wanna One, Seventeen, NCT127, Mamamoo, EXID, GFriend và một số nghệ sĩ mới.Ngoài buổi biểu diễn khai mạc, BOF 2018 còn có nhiều buổi biểu diễn và hoạt động trải nghiệm đa dạng trên toàn thành phố Busan.Vào 6 giờ tối 21/10 sẽ diễn ra "BOF Park Concert", một buổi biểu diễn tại bãi cỏ của công viên thành phố Busan, giúp người dân có thể vừa picnic vừa xem biểu diễn cùng với gia đình. Tham dự buổi biểu diễn này có đoàn hợp xướng thành phố Busan, ban nhạc Ska tiêu biểu của Hàn Quốc là Kingston Rudieska, ca sĩ K-Will cùng nhiều ca sĩ, nhóm nhạc khác.Những người yêu nhạc rock, hiphop, pop có thể tham dự buổi biểu diễn "BOF On-Stage" diễn ra từ ngày 25/10 tới ngày 27/10 ở đường Gunam, quận Haeundae, theo dõi các tiết mục biểu diễn của các nghệ sĩ, nhóm nhạc như No Brain, Crying Nut, Zion.T.Buổi biểu diễn chủ đề về làn sóng văn hóa Hàn Quốc mang tên gọi "SNAP" sẽ diễn ra vào lúc 7 giờ 30 phút tối từ ngày 23/10 tới ngày 26/10 tại Rạp hát Bầu trời, thuộc Trung tâm điện ảnh Busan. Ngoài ra, ở khu vực "BOF Land" đặt ở đường Gunam, quận Haeundae, có không gian trải nghiệm "K-Content", nơi bất cứ ai cũng có thể có những trải nghiệm đa dạng về các nội dung trong làn sóng Hàn Quốc Hallyu.