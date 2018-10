BOK hạ dự báo tỷ lệ tăng trưởng kinh tế năm nay và năm sau

Photo : KBS News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 18/10 đã hạ dự báo về tỷ lệ tăng trưởng kinh tế năm nay từ mức 2,9% xuống 2,7%, đồng thời hạ 0,1% triển vọng tăng trưởng kinh tế trong năm sau, xuống còn 2,7%.Nguyên nhân lớn nhất khiến BOK quyết định hạ triển vọng tăng trưởng kinh tế năm nay và năm sau là bởi sự sụt giảm đầu tư. Đầu tư thiết bị đang có xu hướng giảm dài nhất kể từ sau cuộc khủng hoảng tiền tệ châu Á, được dự báo sẽ còn tiếp tục giảm hơn cả năm ngoái.Do các doanh nghiệp giảm đầu tư, BOK cũng hạ dự báo về mức tăng lao động có việc làm trong năm nay xuống thành 90.000 người, chưa bằng một phần ba so với mức dự báo ban đầu.Ngoài ra, các yếu tố bên ngoài như bất ổn thị trường tài chính thế giới ngày một lan rộng do tranh chấp thương mại Mỹ-Trung và việc Mỹ tăng lãi suất, cũng là những rào cản lớn ảnh hưởng tới tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc.Triển vọng xuất khẩu năm sau cũng không mấy sáng sủa. Từ đầu năm sau, tranh chấp thương mại Mỹ-Trung sẽ bắt đầu tác động tới kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp. Xu hướng tăng trưởng ở các nước lớn sẽ chậm lại, khiến xu hướng tăng xuất khẩu của Hàn Quốc được cho là sẽ giảm hơn so với năm nay.Ngân hàng trung ương Hàn Quốc nhận định: kinh tế Hàn Quốc sẽ tiếp tục xu hướng tăng trưởng ở ngưỡng tỷ lệ tăng trưởng tiềm năng, nhưng vẫn cần phải theo dõi chặt chẽ về tuyển dụng và xuất khẩu.