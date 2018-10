Hải quân Hàn Quốc thành lập Bộ chỉ huy hạm đội cơ động tác chiến ở vùng viễn dương

Photo : YONHAP News

Hải quân Hàn Quốc hôm thứ Sáu (19/10) cho biết đã thành lập "Bộ chỉ huy Hạm đội cơ động". Bộ chỉ huy này sẽ điều hành các tàu khu trục Aegis, tàu khu trụ DDH-II, tàu ngầm, với khu vực tác chiến không chỉ giới hạn ở bán đảo Hàn Quốc, mà còn ở các vùng viễn dương.Nội dung trên được Hải quân báo cáo trong buổi điều trần của Ủy ban Quốc phòng thuộc Quốc hội diễn ra tại Trụ sở quân khu Gyeryongdae, cơ sở tổng hợp lục quân, hải quân và không quân tại thành phố Gyeryong thuộc tỉnh Nam Chungcheong, vào cùng ngày.Bộ chỉ huy Hạm đội cơ động được họp thành từ ba Biệt đội cơ động nhằm đối phó một cách hiệu quả và toàn diện với các mối uy hiếp về an ninh. Khu vực tác chiến của Bộ chỉ huy Hạm đội cơ động được mở rộng sang khu vực viễn dương, nhằm đảo bảo an toàn cho các tuyến đường giao thông trên biển và hoạt động tự do của người dân.Hải quân Hàn Quốc được chia làm hai Bộ Tư lệnh tác chiến, là Bộ Tư lệnh tác chiến 1 gồm Bộ chỉ huy hạm đội 1, 2, 3, và Bộ Tư lệnh tác chiến 2 gồm Bộ chỉ huy Hạm đội cơ động, Bộ chỉ huy Hàng không, Bộ chỉ huy Tàu ngầm. Bộ Tư lệnh tác chiến 1 đối phó chủ yếu với uy hiếp từ Bắc Triều Tiên. Bộ Tư lệnh tác chiến 2 đối phó với các uy hiếp tiềm tàng, phi quân sự.