Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên kết thúc công tác gỡ mìn tại Khu vực an ninh chung

Photo : YONHAP News

Công tác gỡ mìn nhằm phi vũ trang Khu vực an ninh chung (JSA) ở làng đình chiến Bàn Môn Điếm đã kết thúc hôm thứ Bảy (20/10).Hai miền Nam-Bắc đã nhất trí triển khai gỡ mìn tại khu vực JSA từ ngày 1/10 tới ngày 20/10 trong "Biên bản nhất trí thực thi Tuyên bố Bàn Môn Điếm ở lĩnh vực quân sự", được thông qua tại Hội nghị thượng đỉnh liên Triều 2018 lần thứ ba tại Bình Nhưỡng ngày 19/9.Khi tiến hành gỡ mìn, phía miền Bắc đã phát hiện được 5 quả mìn và cho nổ, trong khi Hàn Quốc không phát hiện được mìn ở Khu vực an ninh chung phía miền Nam.Trong thông cáo báo chí đưa ra ngày 19/10, Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc cho biết đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc, kiểm chứng công tác gỡ mìn, và sẽ hỗ trợ hai miền Nam-Bắc thực hiện các nội dung tiếp theo trong biên bản nhất trí ở lĩnh vực quân sự.Sau công tác dỡ mìn, trong tuần sau, hai bên sẽ tiếp tục tiến hành các công tác tiếp theo là rút đồn gác, binh lực và vũ khí khỏi Khu vực an ninh chung. Các công tác này dự kiến sẽ kết thúc trong tháng 10.Hàn Quốc, Bắc Triều Tiên và Liên hợp sẽ sớm nhóm họp lần thứ hai để thảo luận về quy trình kiểm chứng các biện pháp phi vũ trang khu vực JSA, thành lập một cơ quan quản lý chung sau khi ho àn tất quá trình phi vũ trang, xác định nhiệm vụ và phương thức hoạt động của cơ quan này.Sau khi quá trình phi vũ trang kết thúc, trong năm nay, khách du lịch và dân thường hai nước, khách du lịch nước ngoài tới thăm JSA sẽ có thể tự do đi qua ranh giới quân sự liên Triều, sang khu vực của hai miền Nam-Bắc trong Khu vực an ninh chung từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều.