Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên mở cuộc họp hợp tác lâm nghiệp lần thứ hai

Cuộc họp về hợp tác lâm nghiệp liên Triều diễn ra tại Văn phòng liên lạc liên Triều, phía trong khu công nghiệp Gaesung, Bắc Triều Tiên, vào hôm thứ Hai (22/10), căn cứ theo nội dung nhất trí trong hội đàm cấp cao liên Triều ngày 15/10. Đây là cuộc họp về hợp tác lâm nghiệp lần thứ hai sau cuộc họp diễn ra tại nhà Hòa bình, làng đình chiến Bàn Môn Điếm hồi tháng 7.Tham dự cuộc họp, trưởng đoàn phía Hàn Quốc là Cục phó Cục Lâm nghiệp Park Jong-ho, phía Bắc Triều Tiên do Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp thuộc Bộ Đất đai và bảo vệ môi trường Kim Song-jun, dẫn đầu.Trong cuộc hội đàm cấp cao liên Triều lần trước, hai miền Nam-Bắc đã nhất trí về nội dung nghị sự trong cuộc họp lần này là phòng ngừa bệnh héo lá do tuyến trùng ở cây thông, hiện đại hóa vườn ươm, bảo hộ và khôi phục hệ sinh thái.Bệnh héo lá do tuyến trùng xảy ra ở Bắc Triều Tiên vào năm 2007. Ban đầu là khu vực Mangyongdae, thủ đô Bình Nhưỡng, sau đó lan rộng sang các tỉnh Gangwon, Bắc Pyongan.Lần này, hai bên sẽ dựa vào kết quả điều tra chung tiến hành hồi tháng 8 vừa qua tại khu vực Samilpo thuộc núi Geumgang, để tiến hành phòng trừ sâu bệnh tại khu vực này từ tháng 11 tới.Nếu hai bên thống nhất được về lịch trình phòng trừ sâu bệnh trong cuộc họp này, thì đây sẽ là lần đầu tiên sau hơn ba năm, hai miền Nam-Bắc mới tiến hành phòng trừ sâu bệnh chung, sau đợt phòng trừ với hơn 800 héc-ta rừng ở núi Geumgang năm 2015.