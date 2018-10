Kim ngạch xuất khẩu mỹ phẩm Hàn Quốc năm 2017 tăng gấp 4 lần sau 4 năm

Photo : YONHAP News

Một phân tích cho thấy mỹ phẩm đã trở thành một động lực tăng trưởng mới của xuất khẩu Hàn Quốc. Cơ quan xúc tiến thương mại Hàn Quốc (KOTRA) hôm thứ Hai (22/10) công bố "Sách trắng công nghiệp mỹ phẩm toàn cầu 2018". Theo đó, kim ngạch xuất khẩu mỹ phẩm của Hàn Quốc trong năm 2017 đạt 4,96 tỷ USD, tăng gấp 4 lần so với năm 2013. Kim ngạch xuất khẩu lũy kế từ tháng 1 tới tháng 9 năm nay đạt 4,6 tỷ USD, tăng 31,4% so với cùng kỳ năm ngoái.Quy mô xuất khẩu mỹ phẩm năm 2017 bằng 19,4% kim ngạch xuất khẩu phụ tùng ô tô, bằng 51% xuất khẩu hàng điện tử gia dụng và bằng 64,9% mặt hàng điện thoại di động.Thị trường xuất khẩu mỹ phẩm của Hàn Quốc đang ngày một mở rộng đa dạng hơn. Xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc đại lục, Hồng Kông, Macao, Đài Loan trong năm 2017 đạt 3,26 tỷ USD, tăng 12,5% so với năm trước. Xuất khẩu sang khu vực Đông Nam Á đạt 530 triệu USD, tăng 39%, khu vực Bắc Mỹ là 470 triệu USD, tăng 29,8%, châu Âu là 160 triệu USD, tăng 51,3%.KOTRA phân tích: các doanh nghiệp Hàn Quốc đang nâng cao được sức cạnh tranh bằng việc đổi mới, phát triển nhiều sản phẩm được yêu thích, đi đầu ngành công nghiệp mỹ phẩm toàn cầu.Nhờ làn sóng K-Beauty, số lượng các doanh nghiệp mỹ phẩm Hàn Quốc (sản xuất và phân phối) đã tăng từ 2.458 doanh nghiệp vào năm 2012, lên thành 11.834 doanh nghiệp vào năm 2017.KOTRA cho biết ngành công nghiệp mỹ phẩm có đặc thù là cần nhiều nhân lực để sản xuất nhiều mặt hàng đa dạng với số lượng ít. Trong thời gian tới, các doanh nghiệp mỹ phẩm trong nước sẽ đẩy mạnh xúc tiến ở nước ngoài, tạo ra hiệu quả việc làm lớn.